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خارج الحدود

احتجاجات واعتصامات في بيروت، أزمة الطائرة المدنية الإيرانية تشعل الغضب بلبنان (صور)

احتجاجات بسبب أزمة
احتجاجات بسبب أزمة الطائرة المدنية الإيرانية، فيتو

أثارت أزمة طائرة مدنية إيرانية تظاهرات في لبنان، وبالأخص أمام مدخل مطار رفيق الحريري الدولي، وقاموا  بإشعال الإطارات وقطع الطريق، رافعين شعارات مؤيدة للأمين العام الراحل  لـ"حزب الله" حسن نصر الله.

احتجاجات بسبب أزمة الطائرة المدنية الإيرانية 

وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية منع طائرة مدنية إيرانية تقل زوارًا لبنانيين إلى العتبات المقدسة في إيران من الإقلاع من مطار طهران الدولي قبل الحصول على إذن بالهبوط في مطار بيروت.

احتجاجات بسبب أزمة الطائرة المدنية الإيرانية ، فيتو 
احتجاجات بسبب أزمة الطائرة المدنية الإيرانية ، فيتو 

وتم إبلاغ المعتصمين بوجود حل قريب لعودة الرحلات الإيرانية الأسبوع المقبل وأفيد بتدخل جهات حزبية لإنهاء الاعتصام إلا أنه لا يزال مستمرًا والأعداد في تزايد.

وعلق "حزب الله" على لسان النائب إبراهيم الموسوي قائلًا: "إن تمادي العدو الإسرائيلي في انتهاك السيادة اللبنانية وتواطؤ المجتمع الدولي لا سيما الولايات ‏المتحدة معه قد دفعه إلى توسيع انتهاكاته وتنويعها، وهذا أمر مدان بالكامل ويجب أن يكون ‏موضع إدانة واستنكار من الجميع في لبنان، وأن يرفعوا الصوت عاليًا ويحملوا الجهات ‏والمؤسسات الدولية المختصة المسئولية كي تقوم بواجباتها بوقف الاعتداءات الصهيونية بحق ‏مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي". ‏

احتجاجات بسبب أزمة الطائرة المدنية الإيرانية ، فيتو 
احتجاجات بسبب أزمة الطائرة المدنية الإيرانية ، فيتو 

ودعا  الحكومة إلى تحمل أمام ‏مسئولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سيادة لبنان على كامل مرافقه العامة ‏وأهمها المطار ودعا في الوقت نفسه المواطنين إلى ‏الوعي العميق والتعقل وإفساح المجال أمام المعالجات لهذه الأزمة المستجدة.‏

الطيران الإيراني ممنوع من الهبوط في مطار بيروت

واحتجز عشرات اللبنانيين في مطار طهران لأكثر من 4 ساعات، بعدما كان من المفترض أن تقلع طائرة للخطوط الإيرانية عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت بيروت، باتجاه لبنان، قبل أن يبلغ الأهالي بعدم إمكانية العودة اليوم إلى بلدهم، إذ لا إذن بعد بهبوط الطائرة الإيرانية في مطار بيروت.

وتعليقًا على ما جرى، قال مصدر في الطيران المدني اللبناني: "لا أذونات للطيران الإيراني للهبوط في مطار بيروت، والطائرة التي من المفترض أن تقلّ اللبنانيين اليوم لم تُقلع من مطار طهران بعد، كما أنّ الأذونات تُمنَح من الطيران المدني اللبناني التابع لوزارة الأشغال العامة والنقل".

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لبنان حزب الله حسن نصر الله مطار رفيق الحريري بيروت إيران

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