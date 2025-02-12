إيران: مستقبل سوريا يجب أن يحدده شعبها

أكد ممثل إيران في جلسة لمجلس الأمن الدولي، أمير سعيد إيرواني، مساء الأربعاء، أن مستقبل سوريا يجب أن يُحدد حصريًا من قبل شعبها، بعيدًا عن أي تدخل أو إملاءات خارجية، مشددا على دعم إيران لإجراء انتخابات حرة وحوار وطني شامل يؤدي إلى تشكيل حكومة شاملة في سوريا.

عودة الإرهاب الي سوريا



وحذر إيرواني من عودة الإرهاب إلى سوريا، مشيرًا إلى أن ذلك تهديد متصاعد ومُلح، ودعا إلى إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من جميع الأراضي السورية المحتلة.



وأكد التزام إيران بدورها في تنسيق المساعدات الدولية بالتعاون مع دول المنطقة، لضمان تحقيق الشعب السوري السلام والاستقرار والأمن.

وقال إن بلاده ترفض بشدة التصريحات الأحادية التي أدلى بها المندوب الأمريكي، معتبرًا أنها تهدف إلى التأثير في الرأي العام العالمي، واتهام إيران خلال اجتماعات مجلس الأمن".

وفي وقت سابق، قال أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري إن بلاده تتلقى إشارات إيجابية من موسكو وطهران بشأن العلاقات الثنائية.

ووصف الشيباني العلاقة مع روسيا وإيران بأنها جرح مفتوح لا يزال يؤثر في السوريين، مشددًا على أن إعادة بناء هذه العلاقات يتطلب شعور الشعب السوري بالراحة تجاهها.

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