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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة فرينكفاروزي ضد فيكتوريا بلزن في ملحق الدوري الأوروبي

فرينكفاروزي، فيتو
فرينكفاروزي، فيتو

يستضيف فريق فرينكفاتروزي المجري نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي، على ملعب جروباما أرينا، مساء اليوم الخميس، في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.

وستقام مباراة العودة يوم الخميس المقبل في التشيك.

تشكيل فرينكفاروزي ضد فيكتوريا بلزن

حراسة المرمى: آدم فارجا.

خط الدفاع: إيلدار سيفيتش، ستيفان جارتنمان، إبراهيم سيسي.

خط الوسط: راؤول جوستافو، كريستوفر زاكارياسين، خوليو روماو، محمد أبو فاني، سيبرايل ماكريكيس.

خط الهجوم: ماتيوس بونيفاسيو، بارناباس فارجا.

تشكيل فيكتوريا بلزن أمام فرينكفاروزي

حراسة المرمى: مارتن جيديكا.

خط الدفاع: سامبسون دويه، سفيتوزار ماركوفيتش، فاتسلاف جيميلكا، ميلان هافيل.

خط الوسط: لوكاس سيرف، لوكاس كالفاش، بافيل سولك، كادو.

خط الهجوم: ماتي فيدرا، بيرنس كوابينا أدو.

 

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