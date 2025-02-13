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محافظات

السكرتير العام المساعد بدمياط يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد البحر

احتفال الأوقاف بدمياط
احتفال الأوقاف بدمياط بليلة النصف من شعبان، فيتو

أناب الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، لحضور احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد البحر بمدينة دمياط وذلك بحضورالمقدم أحمد عبد الواحد مساعد المستشار العسكري و فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدء مراسم الاحتفال 

هذا وتضمنت مراسم الاحتفال تلاوة آيات من القرآن الكريم، وابتهالات وتواشيح دينية، كما ألقى مدير المديرية كلمة تحدث خلالها عن فضل ليلة النصف من شعبان، فهى ليلة مباركة ترفع فيها الأعمال إلى الله فقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ»، وأكد أن على المؤمنين اغتنام هذه المناسبة المباركة ببذل المزيد من الطاعات والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، والاستعداد لشهر رمضان المبارك.

 

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جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو
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جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو
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جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو
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جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو
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جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو

تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام  

والتي أشار خلالها إلى قدر رسول الله ﷺ، واستجابة اللّٰه سبحانه وتعالى لدعائه، بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، كما جاء في القرآن الكريم بسورة البقرة، ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾.
 
وأعرب " عاشور " عن خالص تهانيه القلبية لمواطني محافظة دمياط، بمناسبة الذكرى العطرة لـتحويل القبلة "ليلة النصف من شعبان"، داعيًا المَولى عز وجلَّ أن يحفظَ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

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الاستعداد لشهر رمضان المبارك الدكتور أيمن الشهابي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المسجد الحرام ايات من القران الكريم لنصف من شعبان مدينة دمياط محمد سلامة محافظ دمياط فضل ليلة النصف من شعبان

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