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محافظ الغربية يفتتح 3 معارض لـ“أهلًا رمضان” في قطور

محافظ الغربية يفتتح
محافظ الغربية يفتتح 3 معارض “أهلًا رمضان” بقطور

 افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، ثلاثة معارض “أهلًا رمضان” بمركز ومدينة قطور، وتشمل معرضًا للفواكه والخضروات، وآخر للحوم، وثالثا للسلع الغذائية وياميش رمضان، وذلك لضمان وصول المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة.

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تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وأكد محافظ الغربية خلال جولته التفقدية داخل المعارض أن الدولة حريصة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضبط الأسواق من خلال توفير منافذ بيع بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى أن هذه المعارض تأتي ضمن خطة متكاملة لتوفير كل الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية بجودة عالية وأسعار مناسبة، خاصة في ظل الإقبال الكبير على الشراء استعدادًا لشهر رمضان.

 

كافة السلع الأساسية

وأوضح محافظ الغربية أن المعارض الثلاثة تضم كافة السلع الأساسية من لحوم ودواجن وخضروات وفواكه وسلع غذائية وياميش رمضان، بتخفيضات مقارنة بالأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الغرف التجارية ووزارة التموين والتجار لضمان استمرار ضخ كميات كافية من السلع، ومنع أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار المنتجات.

تقتصر على فترة ما قبل رمضان

وشدد محافظ الغربية على أن هذه المنافذ لن تقتصر على فترة ما قبل رمضان فقط، بل ستظل مستمرة طوال الفترة المقبلة لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع، مع التوسع في إقامة معارض ومنافذ إضافية بجميع مراكز ومدن المحافظة لتغطية أكبر عدد ممكن من المواطنين، مؤكدًا أن هناك متابعة يومية لضمان جودة المنتجات المطروحة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

 

وخلال تفقده للمعارض، استمع محافظ الغربية إلى آراء المواطنين الذين أشادوا بجودة السلع وانخفاض الأسعار مقارنة بالسوق الخارجي، معربين عن تقديرهم لجهود المحافظة في توفير هذه المنافذ التي تسهم في تحقيق التوازن في الأسواق وتخفيف الضغط عن الأسر خلال هذه الفترة.

وفي ختام جولته، أكد المحافظ أن الغربية مستمرة في جهودها لضبط الأسواق ودعم المواطنين، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع، لضمان توفير بيئة اقتصادية مستقرة قبل وخلال شهر رمضان المبارك.

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