مصرع 3 وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بطريق المحلة - طنطا (صور)

شهد طريق المحلة - طنطا، أمام قرية صفط تراب التابعة لمدينة المحلة الكبرى، حادثًا مروريًا مروعًا، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بإصابات متفرقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا بالواقعة وعلى الفور وقوع انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة الكبرى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم نقل جثامين الضحايا إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بـ محافظةالغربية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته وإجراء المعاينات اللازمة، كما تم الدفع برجال المرور لتسيير الحركة المرورية ومنع حدوث أي تكدسات.

وتباشر الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث، وسط دعوات متزايدة بتكثيف الرقابة على الطرق والحد من السرعات الزائدة للحد من الحوادث المتكررة.

بينهم طالبان، إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل وملاكي بالغربية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد بينهم طالبين، إثر تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق الدلجمون – كفر الزيات بالغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وكانت فرق الدفاع المدني بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق في الشقة الواقعة بالطابق الثاني في مبنى سكني مكون من عدة طوابق.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى الموقع حيث تمكنت فرق الإنقاذ بـ محافظة الغربية من السيطرة على النيران بعد ساعات من العمل الشاق، في وقت كانت فيه الأضرار قد طالت أجزاء كبيرة من الشقة.

وكشف شهود العيان أن سبب الحريق كان انفجار أنبوبة الغاز داخل المطبخ، ما أسفر عن اشتعال النيران بشكل سريع، مما أدى إلى إصابة أفراد الأسرة.

وتؤكد المصادر الطبية بصحة الغربية أن حالتهم مستقرة رغم إصابتهم بجروح وحروق متفاوتة.

وقد بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث لمتابعة سير التحقيقات.

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