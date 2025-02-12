الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع 3 وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بطريق المحلة - طنطا (صور)

حادث بطريق المحلة
حادث بطريق المحلة - طنطا، فيتو

شهد طريق المحلة - طنطا، أمام قرية صفط تراب التابعة لمدينة المحلة الكبرى، حادثًا مروريًا مروعًا، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بإصابات متفرقة.

محافظ الغربية يفتتح معرض أهلًا رمضان بسبرباي لتوفير السلع بأسعار مخفضة

طنطا يتعادل مع بروكسي 1/1 في الجولة الـ21 من دوري المحترفين

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا بالواقعة وعلى الفور وقوع انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة الكبرى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم نقل جثامين الضحايا إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بـ محافظةالغربية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته وإجراء المعاينات اللازمة، كما تم الدفع برجال المرور لتسيير الحركة المرورية ومنع حدوث أي تكدسات.

وتباشر الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث، وسط دعوات متزايدة بتكثيف الرقابة على الطرق والحد من السرعات الزائدة للحد من الحوادث المتكررة.

 

بينهم طالبان، إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل وملاكي بالغربية

 أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد بينهم طالبين، إثر تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق الدلجمون – كفر الزيات بالغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وكانت فرق الدفاع المدني بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق في الشقة الواقعة بالطابق الثاني في مبنى سكني مكون من عدة طوابق.

 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى الموقع حيث تمكنت فرق الإنقاذ بـ محافظة الغربية من السيطرة على النيران بعد ساعات من العمل الشاق، في وقت كانت فيه الأضرار قد طالت أجزاء كبيرة من الشقة.

وكشف شهود العيان أن سبب الحريق كان انفجار أنبوبة الغاز داخل المطبخ، ما أسفر عن اشتعال النيران بشكل سريع، مما أدى إلى إصابة أفراد الأسرة. 

وتؤكد المصادر الطبية بصحة الغربية أن حالتهم مستقرة رغم إصابتهم بجروح وحروق متفاوتة.

وقد بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث لمتابعة سير التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يفتتح معرض أهلًا رمضان بسبرباي لتوفير السلع بأسعار مخفضة

الأمن يكشف ملابسات فيديو قائد سيارة تسبب في إصابة شخص بالغربية

إصابة 6 أشخاص في تصادم ملاكي وموتوسيكل بطريق "طنطا -كفر الشيخ"

إصابة شخصين صدمتهما سيارة في الغربية
ads

الأكثر قراءة

قفزة كبيرة في سعر الدولار بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأربعاء

كشف تفاصيل ليلة الهروب من سوريا، نجل بشار الأسد يثير ضجة بفيديو ومنشور

احذروا الصباح الباكر، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

إحالة مدير مدرسة بالجيزة للشئون القانونية بسبب الإخلال بالعملية التعليمية

مصرع 3 وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بطريق المحلة - طنطا (صور)

مجلس الوزراء يناقش غدا حزمة الحماية الاجتماعية.. ومدبولي يعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي

بعد تفعيل بند شرائه، كشف حساب كهربا مع الأهلي والاتحاد الليبي

شعبة الذهب: ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال 2025

منوعات

المزيد

يابانية تتناول وجبة عمرها عامين للتواصل الروحي مع زوجها المتوفى

الأمير هاري يشرح لنجله إرث والدته الأميرة ديانا الإنساني (فيديو)

ضباب برائحة كيميائية يثير الذعر والقلق في فلوريدا

بريطاني خسر 40 مليار جنيه في القمامة عام 2013، ويفكر بشراء مقلب النفايات للبحث عنها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 12-2-2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الأربعاء 12-2-2025

تراجع أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4090 جنيها

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

خطر على إسرائيل.. 8 تصريحات صادمة لمسئول سابق بالموساد حول مقترح ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الاحتفال بالفلانتاين؟، الإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

هل يجوز للخاطب أن يقول لخطيبته أنا بحبك؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالأعداء ووجود الكثير من الخصومات

المزيد
الجريدة الرسمية