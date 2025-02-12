كلها في مطبخك، وصفات من الطبيعة لتقشير البشرة

تقشير البشرة خطوة أساسية في روتين العناية بالبشرة، حيث تُسهم في إزالة خلايا الجلد الميتة وتحفيز تجدد الخلايا، مما يمنح البشرة مظهرًا أكثر نضارة وإشراقًا.





أوضحت خبيرة العناية بالبشرة، أن التقشير المنتظم يعمل على تحسين امتصاص البشرة لمنتجات العناية الأخرى، ويُقلل من انسداد المسام وظهور حب الشباب.



وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أنه يمكن تحقيق ذلك باستخدام ماسكات طبيعية مصنوعة من مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، دون الحاجة إلى اللجوء للمنتجات التجارية التي قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة.



فوائد تقشير البشرة

فوائد تقشير البشرة

إزالة خلايا الجلد الميتة: يُسهم التقشير في التخلص من الطبقة السطحية الميتة من الجلد، مما يُعزز نعومة البشرة ويُحسن مظهرها.

تحفيز تجدد الخلايا: يُحفز التقشير عملية تجدد الخلايا، مما يُساعد في الحفاظ على بشرة شابة ومشرقة.



تحسين امتصاص المنتجات: عند إزالة الطبقة الميتة، تتمكن البشرة من امتصاص المرطبات والمغذيات بكفاءة أعلى.

تنقية المسام: يُقلل التقشير من انسداد المسام، مما يُقلل من احتمالية ظهور الرؤوس السوداء وحب الشباب.

ماسكات طبيعية لتقشير البشرة:

تقشير البشرة، فيتو

ماسك الشوفان والعسل:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

طريقة التحضير:

اخلطي الشوفان مع العسل حتى تحصلي على معجون متماسك.

ضعي المزيج على وجهك بلطف بحركات دائرية، مع تجنب منطقة العينين.

اتركيه لمدة 10-15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

الفوائد:

يعمل الشوفان كمقشر لطيف يزيل خلايا الجلد الميتة، بينما يُرطب العسل البشرة ويُهدئها.



ماسك القهوة وزيت جوز الهند:

المكونات:

ملعقة كبيرة من بقايا القهوة المطحونة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

اخلطي القهوة مع زيت جوز الهند حتى يتجانسا.

ضعي المزيج على وجهك ودلكيه بلطف بحركات دائرية لمدة 2-3 دقائق.

اتركيه لمدة 10 دقائق إضافية، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

الفوائد:

تُساعد القهوة في تقشير البشرة وتنشيط الدورة الدموية، بينما يُرطب زيت جوز الهند البشرة ويُغذيها.



ماسك السكر البني وزيت الزيتون:

المكونات:

ملعقة كبيرة من السكر البني.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

اخلطي السكر البني مع زيت الزيتون حتى يتجانسا.

ضعي المزيج على وجهك ودلكيه بلطف بحركات دائرية، مع التركيز على المناطق الجافة.

اتركيه لمدة 5-10 دقائق، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

الفوائد:

يعمل السكر البني كمقشر طبيعي يزيل الشوائب، بينما يُرطب زيت الزيتون البشرة ويُحسن مرونتها.



ماسك اللوز والزبادي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من اللوز المطحون.

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

طريقة التحضير:

اخلطي اللوز المطحون مع الزبادي حتى تحصلي على معجون ناعم.

ضعي المزيج على وجهك ودلكيه بلطف بحركات دائرية.

اتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

الفوائد:

يُقشر اللوز البشرة بلطف، بينما يُغذيها الزبادي ويُفتح لونها بفضل احتوائه على حمض اللاكتيك.



ماسك البابايا والعسل:

المكونات:

ملعقة كبيرة من مهروس البابايا.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير:

اخلطي مهروس البابايا مع العسل جيدًا.

ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسليه بالماء الفاتر وجففي بشرتك بلطف.

الفوائد:

تحتوي البابايا على إنزيمات طبيعية تُساعد في تقشير البشرة وتفتيحها، بينما يُرطب العسل ويُهدئ البشرة.



نصائح هامة عند استخدام الماسكات الطبيعية:

اختبار الحساسية: قبل تطبيق أي ماسك على وجهك، يُفضل إجراء اختبار بسيط على جزء صغير من الجلد للتأكد من عدم وجود تحسس تجاه المكونات.

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