الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال المرحلة الثانية من مشروع إنشاء شبكة التجفيف بالكيلو 2 (صور)

جانب من أعمال شبكة
جانب من أعمال شبكة التجفيف، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية استمرار أعمال المرحلة الثانية من مشروع شبكة تجفيف المياه الجوفية بمنطقة كيلو 2 (قرية الحجاز)، وذلك لمعالجة مشكلة المياه الجوفية والسطحية بالمنطقة والقضاء عليها والتي تعد أحد المشكلات المزمنة في الكيلو 2. 

نائب محافظ الإسماعيلية يعلن تطوير شبكات الاتصالات ورصف الطرق بمنطقة أرض الجمعيات

محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

بدء المرحلة الثانية من التجفيف 

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل في الإسماعيلية، أن المديرية بدأت بأعمال المرحلة الثانية لشبكة التجفيف والتي تشمل المناطق الطرفية للمنطقة بجوار زراعات مركز البحوث وبجوار سور الجلاء؛ للتخلص من المياه المتسربة عن الزراعات، والتي تتسبب في تجمعات المياه بالمنطقة السكنية.

جانب من أعمال شبكة التجفيف،فيتو
جانب من أعمال شبكة التجفيف،فيتو
جانب من أعمال شبكة التجفيف،فيتو
جانب من أعمال شبكة التجفيف،فيتو

الانتهاء من إنشاء البيارة الرئيسية 

 

وتم الانتهاء من إنشاء البيارة الرئيسية وإنشاء خط طرد كما يتم حاليًا إنشاء الخطوط الداخلية.  

 

تشغيل الشبكة منذ عام 

وجدير بالذكر، قامت مديرية الطرق والنقل بإنهاء أعمال المرحلة الأولى وتم تشغيل الشبكة منذ عام تقريبًا. 

جانب من أعمال شبكة التجفيف،فيتو
جانب من أعمال شبكة التجفيف،فيتو
جانب من أعمال شبكة التجفيف،فيتو
جانب من أعمال شبكة التجفيف،فيتو

 وشملت الأعمال حينها إنشاء خط فلترة المياه الجوفية وشبكة التجفيف بقرية الحجاز في مرحلته الأولى بطول ٨ كيلومتر؛ للقضاء بشكل نهائي على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز، والاستفادة من تلك المياه في ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري، عن طريق الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد.

 

إنشاء أسوار بمحيط البيارة 

وتم إنشاء أسوار بمحيط البيارة الرئيسية لشبكة تجفيف قرية الحجاز، ووضع أغطية محكمة عليها بالإضافة للوحة التحكم الكهربائية حفاظًا على أرواح المواطنين، واتباع كافة الإجراءات الخاصة بالسلامة المهنية أثناء تنفيذ كافة الأعمال.

 

ومن المنتظر الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية من المشروع خلال ثلاثة أشهر.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية الطرق والنقل بالاسماعيلية شبكة التجفيف بالكيلو2 قرية الحجاز

مواد متعلقة

نائب محافظ الإسماعيلية يعلن تطوير شبكات الاتصالات ورصف الطرق بمنطقة أرض الجمعيات

محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

إزالة 18 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة بالإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية يتابع تجهيز القافلة الإغاثية لدعم الشعب الفلسطيني (صور)

ads

الأكثر قراءة

اصطدام حاملة طائرات أمريكية بسفينة تجارية قرب مصر

مدبولي: زيادة المرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالي الجديد

11 قرارا عاجلا لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

رئيس الوزراء: حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل رمضان، وزيادة الأجور في يوليو

أمير عزمي يعلن رحيل جروس عن الزمالك برسالة مؤثرة

تعرف على قيمة راتب البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المنتظر

كهربا يوجه رسالة مؤثرة للأهلي وجماهيره بعد انتقاله نهائيًا للاتحاد الليبي

إعمار بدون تهجير، تفاصيل خطة مصرية قيد النقاش تعيد غزة لطبيعتها خلال 3 سنوات

منوعات

المزيد

امرأة بريطانية تتعرض للتشوه بعد عملية تجميل

هزات جليدية في أعماق جرينلاند لأول مرة

اكتشاف يرقات "ماكرة" تعيش في مستوطنات النمل بالمغرب

سيلينا جوميز تطلق أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 13-2-2025 بالأسواق

رقم قياسي، ارتفاعات متتالية في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الخميس 13-2-2025 في الأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-2-2025 بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح الأكثر مساهمة في تاريخ الدوري الإنجليزي خارج ملعبه (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شاهد، احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد مصر الكبير

ما كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان؟ وما الذي على المسلم فعله لإحياء هذه الليلة المباركة؟

تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان وسبب تسميتها بـ “ليلة الغفران”

المزيد
الجريدة الرسمية