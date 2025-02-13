محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال المرحلة الثانية من مشروع إنشاء شبكة التجفيف بالكيلو 2 (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية استمرار أعمال المرحلة الثانية من مشروع شبكة تجفيف المياه الجوفية بمنطقة كيلو 2 (قرية الحجاز)، وذلك لمعالجة مشكلة المياه الجوفية والسطحية بالمنطقة والقضاء عليها والتي تعد أحد المشكلات المزمنة في الكيلو 2.

بدء المرحلة الثانية من التجفيف

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل في الإسماعيلية، أن المديرية بدأت بأعمال المرحلة الثانية لشبكة التجفيف والتي تشمل المناطق الطرفية للمنطقة بجوار زراعات مركز البحوث وبجوار سور الجلاء؛ للتخلص من المياه المتسربة عن الزراعات، والتي تتسبب في تجمعات المياه بالمنطقة السكنية.

جانب من أعمال شبكة التجفيف،فيتو

جانب من أعمال شبكة التجفيف،فيتو

الانتهاء من إنشاء البيارة الرئيسية

وتم الانتهاء من إنشاء البيارة الرئيسية وإنشاء خط طرد كما يتم حاليًا إنشاء الخطوط الداخلية.

تشغيل الشبكة منذ عام

وجدير بالذكر، قامت مديرية الطرق والنقل بإنهاء أعمال المرحلة الأولى وتم تشغيل الشبكة منذ عام تقريبًا.

جانب من أعمال شبكة التجفيف،فيتو

جانب من أعمال شبكة التجفيف،فيتو

وشملت الأعمال حينها إنشاء خط فلترة المياه الجوفية وشبكة التجفيف بقرية الحجاز في مرحلته الأولى بطول ٨ كيلومتر؛ للقضاء بشكل نهائي على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز، والاستفادة من تلك المياه في ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري، عن طريق الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد.

إنشاء أسوار بمحيط البيارة

وتم إنشاء أسوار بمحيط البيارة الرئيسية لشبكة تجفيف قرية الحجاز، ووضع أغطية محكمة عليها بالإضافة للوحة التحكم الكهربائية حفاظًا على أرواح المواطنين، واتباع كافة الإجراءات الخاصة بالسلامة المهنية أثناء تنفيذ كافة الأعمال.

ومن المنتظر الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية من المشروع خلال ثلاثة أشهر.



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