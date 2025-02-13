يتساءل العديد من المواطنين والراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة حول إجراءات الحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة لعام 2025

ومن خلال السطور التالية، نستعرض إجراءات الحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة لعام 2025.

إجراءات الحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة لعام 2025

كشفت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إجراءات الحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة لعام 2025، مؤكدة أنه يجب أن يتقدم المواطن للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل الإقامة بطلب لتسجيل بياناته على أن يقدم المستندات المؤيدة للبيانات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن من ضمن إجراءات الحصول على تكافل وكرامة يقوم الباحث ببحث الحالة ميدانيا وتسجيلها على التابلت، ويتم تصوير المستندات المؤيدة ورفعها على التابلت، كما يتم مراجعة البيانات على التابلت من خلال رئيس الوحدة الاجتماعية وترسل بعد ذلك إلى قاعدة البيانات المركزية، ويتم التحقق من خلال قواعد بيانات الدولة الموحدة والجهات الشريكة للتأكد من صحة البيانات ودقتها، ويتم إجراء المعادلة الإحصائية على الحالات لتحديد الاستحقاق من عدمه.

حيث تقوم لجنة المراجعة المركزية باختبارات الاستحقاق للمتقدمين، ويتم إخطار المواطنين المتقدمين بالاستحقاق أو بعدم الاستحاق عن طريق الوحدة الاجتماعية أو رسائل نصية، ويتم إصدار بطاقة ذكية للمستحقين ويتم الصرف من خلال أي من منافذ الصرف البريد، الصراف الآلى، وتبدأ الأسرة في الصرف اعتبارا من يوم 15 حتى آخر الشهر ويصل إجمالي قيمة الدعم شهريا اكثر من ٣ مليار جنيه شهريا.

إجراءات الحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة لعام 2025،فيتو

وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن أعداد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" تطورت، حيث كانت البداية في العام المالي 2014-2015 بـ1.79 مليون أسرة، وارتفعت حتي وصلت في العام المالي 2024-2025 إلى 4.7 مليون أسرة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن منهجية عمل برنامج " تكافل وكرامة" تقوم على التنسيق بين الجهات المعنية من أجل الوصول الفعلي للأسر المستحقة، وتشكيل كافة صور اللجان المعنية بمتابعة جاهزية وكفاءة مستويات تقديم الخدمات طرف كل جهة لخدمة المستفيدين، فضلا عن رفع الوعي المتكامل للأسر وإشراكها في التحقق.

كما يهدف إلى التخارج من الدعم إلى الإنتاج " التمكين الاقتصادي" عبر إشراك المستفيدين في برامج التمكين الاقتصادي من نقل الأصول أو التشغيل المنتهي بالتوظيف أو غيرها من البرامج، وضمان استمرار المستفيد من تلقي كافة خدمات الحماية الاجتماعية المتكاملة ووقف الدعم النقدي فقط عقب التحقق من استقرار مشروعه أو وظيفته.

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