وزيرة التضامن: تكامل خدمات الحماية الاجتماعية للمستفيدين من تكافل وكرامة

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تكاملا لخدمات الحماية الاجتماعية للمستفيدين كالعلاج على نفقة الدولة والرعاية الصحية لغير القادرين والتأمين الصحي العام والتأمين الصحي الشامل، والإعفاء من المصروفات الدراسية، وفصول محو الأمية، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وخدمات الألف يوم الأولى في حياة الطفل، ورفع الوعي والتعبئة المجتمعية، والمبادرات الرئاسية "100 مليون صحة، بداية جديدة"، والتمكين الاقتصادي "خدمات مصرفية وغير مصرفية"، والسلع التموينية والخبز.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الفئات الأولى بالرعاية المستفيدة من الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة " هي الأسر والأفراد تحت خط الفقر، والأرامل والمطلقات والمهجورات بأطفال أو بدون أطفال، والأطفال في المراحل العمرية من حديثي الولادة إلى التعليم الجامعي، والمسنين من 65 عامًا فأكثر في الأسر أو المؤسسات.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وحضور أعضاء اللجنة أن من بين الفئات المستفيدة من الدعم ذوي الإعاقة، وأيتام الأسر البديلة والمؤسسات، والفتيات اللاتي بلغن 50 سنة بدون زواج أو عمل، والمتعرضين للحوادث والكوارث الفردية أو الجماعية، وفئات العمالة غير المنتظمة.

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