الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التضامن: أكثر من ٣ مليارات جنيه شهريا لمستفيدي تكافل وكرامة

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
ads

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج الدعم النقدي "كرامة " هو استحقاق فردي، ويوجه للفئات الأولى بالرعاية ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب ككبار السن البالغ 65 سنة فأكثر، وأن يكون لديه عجز يحول بينه وبين قدرته على العمل أو ينقص قدرته على العمل، وتثبت الإعاقة بالفحص الطبي، أو يتيم الأبوين، كريمي النسب، بنت بلغت خمسين عامًا ولم تتزوج، وأبناء مهجوري العائل المقيدين بالتعليم حتي بلوغ 26 عاما، والمطلقة، الأرملة.

 

شروط الاستمرار في الحصول على دعم كرامة


 
وأضافت خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك برئاسة النائب طارق رضوان، وحضور أعضاء اللجنة أن من شروط الاستمرار في الحصول على دعم كرامة التحقق من الوجود على قيد الحياة مرتين سنويا على الأقل للمسن، وتطبيق معايير الإقصاء المباشر من برنامج كرامة.

 

هل يجوز الجمع بين الدعم النقدي تكافل وكرامة في آن واحد


 
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يجوز الجمع بين الدعم النقدي تكافل وكرامة في آن واحد مع إمكانية تعدد بطاقات كرامة في الأسرة الواحدة، كما يتم تقديم الدعم النقدي لحد اقصى اثنين من الأبناء في أسرة واحدة " تكافل" أيهما أصغر، مشددة على أنه من إجراءات الحصول على الدعم أن يتقدم المواطن للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل الإقامة بطلب لتسجيل بياناته على أن يقدم المستندات المؤيدة للبيانات، ويقوم الباحث ببحث الحالة ميدانيا وتسجيلها على التابلت، ويتم تصوير المستندات المؤيدة ورفعها على التابلت، كما يتم مراجعة البيانات على التابلت من خلال رئيس الوحدة الاجتماعية وترسل بعد ذلك إلى قاعدة البيانات المركزية، ويتم التحقق من خلال قواعد بيانات الدولة الموحدة والجهات الشريكة للتأكد من صحة البيانات ودقتها، ويتم إجراء المعادلة الإحصائية على الحالات لتحديد الاستحقاق من عدمه،

 

حيث تقوم لجنة المراجعة المركزية باختبارات الاستحقاق للمتقدمين، ويتم اخطار المواطنين المتقدمين بالاستحقاق أو بعدم الاستحاق عن طريق الوحدة الاجتماعية أو رسائل نصية، ويتم اصدار بطاقة ذكية للمستحقين ويتم الصرف من خلال أي من منافذ الصرف البريد، الصراف الألى، وتبدأ الأسرة في الصرف اعتبارا من يوم  15 حتي آخر الشهر ويصل اجمالي قيمة الدعم شهريا اكثر من ٣ مليار جنيه شهريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدعم النقدي تكافل الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج الدعم النقدي برنامج كرامة تكافل وكرامة حقوق الإنسان بمجلس النواب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

وزارة التضامن تطلق النسخة الأولى لمبادرة "أحلام الأجيال"

التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 1846 بلاغًا من مختلف المحافظات خلال يناير

وزيرة التضامن تجري جولة مفاجئة لعدد من الوحدات الاجتماعية بالقاهرة

وزيرة التضامن تكرم شابين أنقذا 3 أطفال من حريق في فيصل

ads

الأكثر قراءة

رمضان شهر الخير، زيادة المرتبات والمعاشات ومنحة استثنائية خلال أيام

ترامب يستفز مصر والأردن بتصريحات جديدة

ترامب يقترح توطين سكان قطاع غزة في أمريكا

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 10-2-2025

هل تسقط الأحكام بغياب المتهم؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

عالم هولندي يحذر: زلازل مدمرة تضرب 4 دول بمنطقة البحر المتوسط

بعد تعرضه لأزمة صحية، نجل مؤمن زكريا يتصدر التريند والنشطاء يدعمون والده بالدعاء

الدوري الممتاز، تشكيل الأهلي الأقرب أمام غزل المحلة غدا

منوعات

المزيد

رائد فضاء روسي يقدم أطروحة الماجستير من الفضاء

زلازل المريخ، تفسير علمي لظاهرة غامضة حيرت العلماء نحو 50 عامًا

العثور على توابيت عمرها 1300 عام في فرنسا

بسبب إعلان سيارات قرب موقع أثري، شركة تتعرض لانتقادات واسعة في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 10-2-2025 في الأسواق

وزير العمل: توفير فرص عمل بإحدى الدول العربية بـ 40 ألف جنيه شهريًا

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10-2-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 10-2-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رجل الحشاشين الأول الجديد.. من هو رحيم الحسيني زعيم الطائفة الإسماعيلية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية: القرآن كتاب الله الخالد وحجته البالغة وهو باق إلى أن تَفنى الحياة

تفسير رؤية المشي حافيا في المنام وعلاقته بالحاجة الكبيرة للمال

ما هي الطريقة الأصح للدفن: القبر المستقل أم المدافن الجماعية؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية