الخميس 13 فبراير 2025
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خارج الحدود

عقب حادث ميونخ، الشرطة الألمانية تحبط هجوما على مأوى للاجئين 

الشرطة الألمانية،
الشرطة الألمانية، فيتو

أعلنت الشرطة الألمانية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن إحباط  هجوما على مأوى للاجئين في بلدة سينفتنبرج شرقي ألمانيا  واعتقلت مشتبها به.

 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت صحيفة "بيلد" الألمانية القبض على منفذ اعتداء حادث الدهس في مدينة ميونخ الذي أدى إلى إصابة 27 شخصا بينهم إصابات خطيرة للغاية.

حادث دهس مدينة ميونخ

وأوضحت الشرطة الألمانية أن الجاني هو طالب لجوء أفغاني الجنسية، يبلغ من العمر 24 عاما، معروف لدى السلطات في حوادث سرقة ومخدرات.

حادث الدهس الدموي في ماجديبورج

وفي وقت سابق من ديسمبر الماضي، أسفر هجوم وقع على سوق عيد الميلاد في مدينة ماجديدبورج بألمانيا عن مقتل 5 أشخاص من بينهم طفل، بالإضافة إلى نحو 80 إصابة.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، آنذاك، إن حادث الدهس بسوق عيد الميلاد سيظل "محفورا في ذاكرتنا" لوقت طويل.

ألمانيا تعلن هوية منفذ حادث الدهس الدموي في ماجديبورج

وأعلنت السلطات الألمانية، أن الموقوف في حادث دهس بمدينة ماجديبورج سعودي الجنسية.

واستبعد مسئول ألماني وجود تهديدات بعد الحادث، قائلًا: «لا أرى تهديدًا قائمًا»، مضيفًا أن اثنين قتلا في هجوم سوق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج.
 

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الشرطة الألمانية ألمانيا ميونخ حادث الدهس

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