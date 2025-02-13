الخميس 13 فبراير 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة أهلي جدة ضد النصر في الدوري السعودي

أهلي جدة والنصر،
أهلي جدة والنصر، فيتو

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي والألماني ماتياس يايسله مدربا فريقا النصر وأهلي جدة، عن تشكيل الفريقين للمباراة التي تجري، مساء اليوم الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ترتيب أهلي جدة والنصر في الدوري السعودي

ويحتل فريق أهلي جدة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 38 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 2 وخسارة 5 مواجهات وتسجيل 34 هدفًا وتلقي 15.

بينما يتواجد النصر في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 5 وخسارة لقاءين وتسجيل 40 هدفًا وتلقي 17.

تشكيل أهلي جدة ضد النصر

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: عبدالله العمار، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، علي مجرشي.

خط الوسط: جابري فيجا، زياد الجهني، فرانك كيسي.

خط الهجوم: جالينو، إيفان توني، رياض محرز.

تشكيل النصر أمام أهلي جدة

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: سالم النجدي، محمد سيماكان، إيميريك لابورت، سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، عبدالله الخيبري.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، جون دوران.

 

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النصر أهلي جدة يايسله ستيفانو بيولي الدوري السعودي

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