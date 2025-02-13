الخميس 13 فبراير 2025
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رياضة

ضمك يتعادل سلبيا مع الأخدود في الدوري السعودي

ضمك، فيتو
ضمك، فيتو

الدوري السعودي، انتهت مباراة فريق الأخدود مع نظيره ضمك بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، في مباراة هامة ضمن الجولة العشرين من دوري روشن السعودي موسم 2024/2025.

وتلقى مشاري النمر لاعب فريق ضمك البطاقة الحمراء في الدقيقة 12. 

تشكيل الأخدود ضد ضمك

تشكيل ضمك ضد الأخدود

 

القنوات الناقلة لمباراة الأخدود وضمك في دوري روشن السعودي

وتبث مباراة الأخدود وضمك، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي، عبر قناة SSC السعودية، الناقل الرسمي والحصري للبطولة. تتيح القناة للجماهير متابعة اللقاء مباشرة بجودة عالية، مع تقديم تحليل فني شامل قبل وبعد المباراة من خلال استوديوهاتها المميزة.

ويدخل الفريقان المباراة بتاريخ تنافسي واضح. فقد التقى الفريقان في ثلاث مواجهات سابقة، كانت الكفة خلالها تميل بالكامل لصالح فريق ضمك الذي حقق الفوز في جميع المباريات الثلاث، بينما لم يتمكن الأخدود من تحقيق أي انتصار أو فرض التعادل.

ويسعى فريق الأخدود في هذه المباراة لكسر هيمنة ضمك وتحقيق انتصاره الأول في المواجهات المباشرة، في حين يطمح ضمك لمواصلة تفوقه وتعزيز سجله الإيجابي أمام خصمه. 

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دوري روشن السعودي الاخدود ضمك

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