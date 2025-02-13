موعد مباراة الأخدود أمام ضمك بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يستضيف فريق الأخدود نظيره ضمك الذي يضم المصري طارق حامد، اليوم الخميس، على استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، في مباراة هامة ضمن الجولة العشرين من دوري روشن السعودي موسم 2024/2025.

الأخدود يدخل المباراة وهو يطمح لتحسين مستواه والظهور بشكل قوي أمام جماهيره، خاصة أن الفريق يعاني من سلسلة من الهزائم أمام ضمك في المباريات الماضية.

ضمك يدخل المباراة بروح معنوية مرتفعة، ويبحث عن تعزيز مركزه في جدول الترتيب ومواصلة تقديم العروض القوية بعيدًا عن ملعبه.

موعد مباراة ضمك والأخدود

وتقام مباراة ضمك والأخدود اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة وعشرة دقائق بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأخدود وضمك في دوري روشن السعودي

وتبث مباراة الأخدود وضمك، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي، عبر قناة SSC السعودية، الناقل الرسمي والحصري للبطولة. تتيح القناة للجماهير متابعة اللقاء مباشرة بجودة عالية، مع تقديم تحليل فني شامل قبل وبعد المباراة من خلال استوديوهاتها المميزة.

ويدخل الفريقان المباراة بتاريخ تنافسي واضح. فقد التقى الفريقان في ثلاث مواجهات سابقة، كانت الكفة خلالها تميل بالكامل لصالح فريق ضمك الذي حقق الفوز في جميع المباريات الثلاث، بينما لم يتمكن الأخدود من تحقيق أي انتصار أو فرض التعادل.

ويسعى فريق الأخدود في هذه المباراة لكسر هيمنة ضمك وتحقيق انتصاره الأول في المواجهات المباشرة، في حين يطمح ضمك لمواصلة تفوقه وتعزيز سجله الإيجابي أمام خصمه.

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