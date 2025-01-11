السبت 11 يناير 2025
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محافظات

شخص يقدم على إصابة زوجته ويقتل والديها بميت غمر في الدقهلية

شخص يقدم علي إصابة
شخص يقدم علي إصابة زوجته ويقتل والديها

 أقدم شاب في العقد الرابع من عمره على قتل حماه وحماته وأصاب زوجته بطعنات بالغة لخلافات سابقة بينهم في قرية المعثرة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

 

مقتل زوجين  على يد زوج ابنتهم في ميت غمر 

 تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمقتل شحص وزوجته على يد زوج نجلتهم وإصاب زوجته بطعنتت بالغة.

 

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر وسيارتين اسعاف الي موقع الحادث وبالفحص تبين قيام شخص بالتعدي على أسرة زوجته انهي حياة والد ووالدة زوجته وأصاب الزوجة في قرية المعصرة ميت غمر بالدقهلية 

 

وتبين أن المتهم أصاب زوجته وفاء عبد العزيز محمد بسيونى  32 سنة المعصرة ميت غمر بطعنات في جميع اجزاء الجسم مستخدما سلاح أبيض “سكين”.


اسماء الضحايا على يد زوج ابنتهم
  كما تبين العثور على جثتين الأولى لصفاء محمد عباس 50 سنة من المعصرة ميت غمر جثه هامده والدة الزوجة، وعبدالعزيز محمد البسيونى 60 سنة المعصرة ميت غمر 
جثه هامدة، والد الزوجة.


نقل الجثث وتحرير المحضر 

 تم نقل الزوجة لمستشفى ميت غمر العام والجثتين لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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