محافظ الدقهلية يفتتح معرض أهلا رمضان بمدينة ميت غمر (صور)

افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الخميس معرض "أهلا رمضان" للسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة ميت غمر، وأكد أن الدولة تهدف إلى توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار تناسب محدودي الدخل، والأسر المتوسطة لتخفيف العبء عنهم، والسعي لتلبية احتياجاتهم، وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين، والغرفة التجارية، بحضور المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، واللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.

محافظ الدقهلية يتفقد المنتجات والسلع الغذائية داخل المعرض

وتفقد محافظ الدقهلية المنتجات والسلع الغذائية داخل المعرض واستمع إلى العارضين، وأكد ضرورة الالتزام بجودة المنتجات والسلع المعروضة، والالتزام بالأسعار المخفضة، والتقى بالمواطنين داخل المعرض واستمع إلى مدى رضاهم عن أسعار السلع المعروضة وجودتها، وأوضح أن المعرض يضم مختلف أنواع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 15% إلى 30 % عن أسعار السوق الخارجية، بالإضافة إلى جودة وسلامة السلع والمنتجات المعروضة.

افتتاح معرض أهلا رمضان بميت غمر

وأشار "مرزوق " إلى أن افتتاح معرض أهلا رمضان بـميت غمر، يأتي إلى جانب المعرضين الدائمين بحي شرق وغرب المنصورة، بالإضافة إلى سوق اليوم الواحد، فضلا عن منافذ أمان، وضد الغلاء، ومستقبل مصر، والمعرض الدائم بالغرفة التجارية بالمنصورة، كل هذا يأتي في إطار خطة لتوفير احتياجات الأسرة من السلع الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، ووجه بشن حملات يومية على جميع المعارض والمنافذ والمحال التجارية، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم المغالاة أو الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

تشكيلة كبيرة من مختلف المنتجات والسلع الغذائية

يضم المعرض تشكيلة كبيرة من مختلف المنتجات والسلع الغذائية التي تلزم الأسرة منها، الأرز بأنواع مختلفة والزيوت والمكرونة والسكر والدقيق والحلاوة، وجميع السلع الغذائية التموينية، إلى جانب منتجات رمضان مثل التمور بأنواعها بأسعار متميزة، والجلاش وقمر الدين والمشمش والزبيب وجوز الهند، ومختلف العصائر وجميع أنواع البقوليات، بالإضافة إلى الخضراوات والفاكهة، واللحوم البلدية، والدجاج والبط المجمد، ومختلف أنواع الأسماك بأسعار مخفضة.

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