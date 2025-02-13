رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض التطورات الاقتصادية الراهنة، ومناقشة آليات تعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم مسار النمو المستدام. كما تم بحث عدد من القضايا ذات الأولوية، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التوازن المالي والنقدي.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التكامل بين مختلف السياسات الاقتصادية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة.

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