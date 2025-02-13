توازن بين الملاك والمستأجرين، الحكومة تدرس تطبيق زيادة الإيجارات القديمة تدريجيًا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة لن تقوم بتطبيق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون اعتماد "مرحلة انتقالية" تهدف إلى مراعاة الفئات التي قد تتأثر سلبًا بزيادة الإيجارات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، حيث أكد مدبولي أن الحكومة حاليًا بصدد وضع خطة تنفيذية تتعلق بقانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الموضوع يشهد حوارًا مجتمعيًا واسعًا، يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى، لضمان الوصول إلى توازن يتناسب مع جميع الأطراف المعنية.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تدرس مختلف الحالات بعناية لتحديد صيغة متوازنة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل زيادات مفاجئة في الإيجار.

وأكد أنه سيتم العمل على مرحلة انتقالية لضمان التدرج في تطبيق أي تعديلات تتعلق بالإيجارات.

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