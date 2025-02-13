18 مليار جنيه مكاسب البورصة المصرية.. EGX30 يقفز 1.13%.. وصفقة ضخمة على حديد عز بـ 44.57 مليار جنيه

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.207 تريليون جنيه، لتربح نحو 18 مليار جنيه.

كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% عند مستوى 29997 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24، % عند مستوى 37203 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.13% عند مستوى 13195 نقطة وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.87% عند مستوى 8402 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% عند مستوى 11504 نقاط، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% عند مستوى 3120 نقطة.

البورصة المصرية

بقيمة 44.57 مليارا... تنفيذ صفقة ضخمة على أسهم «حديد عز»



قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة اسواق المال لــ “ فيتو ”: جاء اعلان إدارة البورصة المصرية بتنفيذ صفقة بآلية الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة حديد عز، بالايجاب على حركة تداولات اليوم بالسوق وذلك بقيمة 44.57 مليار جنيه لعدد 333.86 مليون سهم.



الشطب الاختياري من البورصة وشراء أسهم المعترضين

واضافت سليم قائلة: الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز، أقرت مؤخرا الشطب الاختياري من البورصة وشراء أسهم المعترضين بواقع 138.15 جنيه، للسهم.



جدير بالذكر جاء ذلك وفقا للقيمة العادلة للسهم المعدة من شركةBOD كيز للاستشارات المالية، والبالغة 138.15 جنيه للسهم.



خبير يكشف سر الضغوط البيعية للأجانب بجلسه الاربعاء

ومن جانبه قال الدكتور نبيل فرج خبير اسواق المال لـ “ فيتو ”: كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، بتعاملات جلسة امس الاربعاء، مع عدم تحقيق المستهدفات بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب.

واضاف فرج قائلا: فقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 1.17%، مستهل اليوم مسجلا مستوى 29219 نقطة كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.09%، مسجلا 8250 نقطة، وهبط مؤشر البورصة المصرية الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.14%، إلى 11271 نقطة.

تراجع راس المال السوقى



واشار فرج الى تراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 25 مليار جنيه، مسجلا 2 تريليون و161 مليار جنيه، مقابل 2 تريليون و186 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق، كما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 193 سهما، ارتفع منها 7 وتراجع 101 فيما استقر 85 دون تغيير.

التوجه الشرائي على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب



وسيطر التوجه الشرائي على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، بصافي قيمة 11.07 مليون جنيه، و469.9 ألف جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 11.54 مليون جنيه.



كواليس تعاملات البورصة بجلسة امس

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات امس الأربعاء 12 فبراير 2025، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.189 تريليون جنيه، لتربح نحو 3 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% عند مستوى 29661 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 36649 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.33% عند مستوى 13048 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.14% عند مستوى 8330 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% عند مستوى 11405 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% عند مستوى 3103 نقطة.

ماذا حدث فى جلسة امس الثلاثاء بسوق المال ؟

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.186 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 29564 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 36638 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 13004 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 8342 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.01% ليغلق عند مستوى 11402 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 3098 نقطة.

تفاصيل تعاملات جلسة الإثنين

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.218 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 29905 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 37145 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 13156 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 8634 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 11756 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3153 نقطة.

ماذا حدث فى تداولات بداية الأسبوع ؟

وارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأحد وصعد رأس المال السوقي بنحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.225 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 30014 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 37271 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13201 نقطة.

وثبتت مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان عند مستوى 8610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11742 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3167 نقطة.

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