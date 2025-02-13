الكرملين: السعودية مكان محتمل للقاء بوتين وترامب

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن العاصمة السعودية الرياض، كانت ضمن الخيارات المحتملة للقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

احتمالية لقاء ترامب وبوتين بالرياض

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن اتصالات العمل بين روسيا والولايات المتحدة سيتم توسيعها في الأيام والأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن روسيا تعتبر الولايات المتحدة الطرف الرئيسي في المفاوضات بشأن أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، إن أي اتفاق سلام في أوكرانيا يجب أن يكون مستداما.

وأضاف أمين عام حلف الناتو: "يجب مشاركة أوكرانيا في جميع المحادثات بشأن مستقبلها".

لقاء ترامب وبوتين في السعودية

وأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أتوقع وقف إطلاق النار قريبًا في أوكرانيا وبشكل عملي لا أعتقد أن كييف يمكن أن تنضم إلى حلف الناتو.

وأضاف ترامب: من غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها، مؤكدًا أن ولي العهد السعودي سيكون حاضرًا للقائه المتوقع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفادت شبكة "سي بي إس نيوز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن رغبته في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي.

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