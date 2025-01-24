الجمعة 24 يناير 2025
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محافظات

توافد المصلين على مسجد سيدي عبدالرحيم القنائى بالجمعة الأخيرة من شهر رجب (فيديو)

فيتو
فيتو

 شهدت ساحة وضريح السيد عبد الرحيم القنائي، بمحافظة قنا، إقبالا مكثفا من المصلين والزائرين، للاحتفال بالجمعة الأخيرة من شهر رجب، لأداء الصلاة  ونيل البركات في تلك الأيام الفضيلة.

فيما زين ضريح وساحة القنائي بالأنوار والبخور، في أجواء روحانية، وسط حالة من الفرحة والبهجة بالجمعة الأخيرة من شهر رجب، وسط تكبيرات وتهليل وإطلاق الزغاريد مرددين أناشيد وحلقات ذكر في حب رسول الله وآل البيت.

ومن المقرر أن يحتفل أهالي قنا بمولد القنائي خلال الأيام القليلة المقبلة وحتى منتصف شهر شعبان.

مولد القنائي

 أن القطب الصوفي سيدي عبد الرحيم القنائي قدم من بلاد المغرب العربي واسمه بن أحمد بن حجون وينتهي نسبه إلى الإمام الحسين رضي الله عنه، ولد سنة 521 هجرية - 1127 ميلادية بالمغرب في إحدى قرى مدينة سبتة بمحافظة ترغاي.

ونشأ سيدي عبد الرحيم بن أحمد نشأة دينية خالصة محفظًا القرآن الكريم ونال قسطا وافرا من الثقافة الدينية تحت كنف والده الذي كان عالمًا صالحًا تقيا وورعا، ولما شب اشتاقت نفسه إلى طلب المزيد من العلم والثقافة فساح في البلاد بحثا عنهما، وتوفي عام 592 هجرية لسنة 1195 ميلادية ودفن برباطه الحالي بقنا.

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الإمام الحسين رضي الله عنه عبد الرحيم القنائي قنا محافظة قنا مولد القنائي

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