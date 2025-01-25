ختام مهرجان التحطيب بمنتدى دندرة الثقافي التراثي في قنا (فيديو)

أجرت فيتو بثا مباشرا لختام مهرجان التحطيب المقام ضمن فاعليات منتدى دندرة الثقافي التراثى والذي يتضمن لأول مرة مهرجانا للتحطيب والفروسية والفن التشكيلي ، يقام هذا العام باسم الفنان التشكيلى عزت حتة.

تاريخ التحطيب

يذكر أن محافظة الأقصر تقيم مهرجانا للتحطيب سنويا، ويعود تاريخ المهرجان للفنان عبد الرحمن الشافعى، وتقيمه قصور الثقافة سنويًّا بساحة أبو الحجاج الأقصري، ويشهد إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا من السائحين وأهل الأقصر.

والتحطيب فن من الفنون المصرية المستمدة من الأصول المصرية القديمة، ونشر قدماء المصريين صور هذا الفن على جدران معابدهم، وكانت مصر نجحت في تسجيل التحطيب على قائمة التراث الثقافي غير المادي في المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" عام 2016.

وبدأت فعاليات مهرجان التحطيب الأخير بديفيلية للفرق المشاركة، أعقبه افتتاح سامر التحطيب، وشاركت فيه مجموعتى المزمار لفرقة النيل وسوهاج للآلات الشعبية بمصاحبة فعاليات المهرجان يوميًا، كما قدمت فرقة "الأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط والمنيا" للفنون الشعبية، عروضهما الفنية بساحة ميدان أبو الحجاج الأقصرى.

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