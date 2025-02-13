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رياضة

كهربا يوجه رسالة مؤثرة للأهلي وجماهيره بعد انتقاله نهائيًا للاتحاد الليبي

كهربا لاعب الاتحاد
كهربا لاعب الاتحاد الليبي، فيتو

حرص محمود عبد المنعم كهربا للاعب فريق الاتحاد الليبي الحالي والنادي الأهلي السابق على توجيه رسالة إلى القلعة الحمراء عقب تفعيل الفريق الليبي بند الشراء المتواجد في عقده. ‎

ونشر كهربا رسالة توديع للنادي الأهلي وجماهير على حسابه على فيسبوك قائلا: “أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب وزملائي على الدعم والمساندة طول فتره تواجدي في النادي”. 

وأضاف: “الشكر لجمهور النادي الأهلي، كنتم دائمًا الداعم الأكبر لي بوجودكم في المدرجات ودعمكم في الأوقات الصعبة وهتافاتكم طول فتره تواجدي في النادي وبين جدرانه منذ مرحلة البراعم والناشئين ثم العودة للفريق الأول”.

وواصل: “أشكر كل فرد منكم على كل لحظة دعم ومحبة وأعدكم أنني سأظل دائمًا فخورًا بأنني كنت جزءا من هذا النادي وجزءا من عائلتكم الكبيرة، ‎إلى اللقاء وليس وداعًا فأنتم دائمًا في قلبي”. 

وكان نادي الاتحاد الليبي، قد أعلن رسميا مساء أمس تفعيل بند الشراء المتواجد في عقد محمود كهربا لاعب الفريق والمعار من النادي الأهلي والتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي. 

وكان نادي الاتحاد الليبي قد أعلن رسميا استعارة محمود كهربا لمدة 6 أشهر قادما من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. 

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد الليبي عبر فيسبوك مقطع فيديو لـ كهربا للإعلان الرسمي عن تفعيل بند الشراء في عقده وكتبت “ بعد بدايته المميزة رفقة الفريق، وبعد رغبة اللاعب قررت إدارة النادي تفعيل بند شراء عقد النجم  محمود كهربا، بالتوفيق للڤولت العالي في قادم المواعيد". 

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة كشف حساب محمود كهربا مع النادي الأهلي ونادي الاتحاد الليبي بعد تفعيل بند الشراء وانتقاله بشكل نهائي للأخير. 

كشف حساب كهربا مع الأهلى

لعب: 145 مباراة

سجل: 48 هدفا

صنع: 22 هدفا

عدد البطولات: 15 لقبا "3 ألقاب للدوري المصري – 3 ألقاب لكأس مصر -  3 ألقاب للسوبر المحلي – 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا – لقب للسوبر الأفريقي – لقب كأس القارات الثلاث".

كشف حساب كهربا مع الاتحاد الليبي 

ومنذ انتقال كهربا للفريق الليبي في الميركاتو الشتوي الماضي شارك اللاعب في مباراتين، حيث نجح خلالهما في تسجيل هدف وحيد من ركلة جزاء أمام فريق المجد الليبي. 

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الاتحاد الليبي كهربا محمود عبد المنعم كهربا الأهلي النادي الأهلي

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