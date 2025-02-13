تفاصيل جديدة في صفقة بيع كهربا للاتحاد الليبي

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن صفقة بيع محمود كهربا لاعب الفريق بشكل نهائي إلى الاتحاد الليبي، تمت بموافقة رسمية من مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي أكد عدم الحاجة إلى جهود اللاعب حتى في كأس العالم للأندية الصيف القادم في أمريكا.

أضاف المصدر: كولر أكد أن تواجد وسام أبو علي مع جراديشار يكفي الفريق لنهاية الموسم الحالي مع وجود إمكانية لضم صفقات جديدة مطلع يونيو القادم وتسجيلها قبل انطلاق كأس العالم للأندية في يونيو ومن ثم رحب تماما برحيل كهربا نهائيا وتفعيل بند شراءه.

كما أكد مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر لا يمانع بيع أحمد عبد القادر لاعب الفريق المعار إلى قطر القطري بشكل نهائي حال وصول عرض رسمي بتفعيل بند شراء اللاعب كما حدث مؤخرا مع كهربا الذي تم بيعه نهائيا إلى نادي الاتحاد الليبي مقابل مليون و٢٠٠ ألف دولار.

في سياق آخر، نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي صور لاعبي الفريق مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفقة نسخة كأس العالم للأندية الموجودة حاليا بالقاهرة.

وأصبح إمام عاشور لاعب الفريق جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الإسماعيلي القادمة بعد تعرضه للإصابة بكدمة خفيفة في الكتف خلال مباراة الفريق الأخيرة بالدوري أمام غزل المحلة.

أكد مصدر داخل الأهلي أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق سيكون خارج حسابات الجهاز الفني في مباراة الإسماعيلي الأحد القادم بسبب عدم اكتمال جاهزيته بسبب الإصابة بشد من الدرجة الأولى في العضلة الأمامية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضم أشرف داري مدافع الفريق الي قائمة مباراة الإسماعيلي الأحد القادم بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية حيث أصبح اللاعب جاهزا للعودة إلى الحسابات الفنية.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره الإسماعيلي يوم الأحد الموافق 16 من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على غزل المحلة بهدف دون رد في مباراة الفريقين على ملعب السلام، مؤخرا، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وغزل المحلة

وسجل إمام عاشور لاعب الأهلي هدف الفوز في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 56.

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