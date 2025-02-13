أخبار الاقتصاد اليوم: جرام الذهب عيار 21 يسجل 4115 جنيها.. غرفة القاهرة تضع اللمسات النهائية لمعرض أهلًا رمضان الرئيسي.. تراجع أسعار اللحوم وزيادة جديدة في سعر الدولار

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

غرفة القاهرة تضع اللمسات النهائية لمعرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر

عقدت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري اجتماعًا طارئًا اليوم الخميس عن طريق لجنة المعارض التي يترأسها اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة لمناقشة الترتيبات النهائية لتنظيم معرض أهلًا رمضان المنتظر إقامته خلال الفترة من 16 حتى 26 فبراير الجاري بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية بضرورة دعم للمواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة

جنون مؤشر الذهب بالتداولات العالمية، الأونصة تقترب من 3000 دولار

مؤشر الذهب عالميا، استطاع مؤشر الذهب أن يتخطى مستويات جديدة بحركة التداولات العالمية ليلامس المؤشر المستوى 2913 دولار للأونصة الواحدة.

اقرأ التالي: ارتفاع جديد فى أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب العالمية اليوم

شهدت أسعار الذهب العالمية اليوم، الخميس 13 فبراير 2025، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر الأوقية في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 2913.38 دولارًا، مقتربًا من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله يوم الثلاثاء الماضي عند 2942.70 دولار.

يُعزى هذا الارتفاع إلى ضعف الدولار الأمريكي وتزايد المخاوف بشأن السياسات التجارية الأمريكية، خاصةً بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن خطط لفرض رسوم جمركية جديدة، مما أثار قلقًا بشأن تصاعد التوترات التجارية العالمية.

ارتفاع جنوني لسعر الجنيه الذهب في الصاغة الخميس 13 فبراير 2025 (آخر تحديث)

سعر الجنيه الذهب اليوم، شهد سعر الجنيه الذهب، تراجعا طفيفا، بنحو 300 جنيه، في ختام تعاملات اليوم الخميس 13 فبراير 2025، حيث سجل حوالي 32900 جنيه داخل محلات الصاغة.

وترصد “فيتو” آخر تطورات في سعر الجنيه الذهب على مدار الساعة.

اقرأ التالي: سعر الجنيه الذهب صباح اليوم

سعر الجنيه الذهب

الاستثمار فى الجنيه الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرا آمنا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

الضاني يتراجع 7.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

أسعار اللحمة

انخفاض سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 417.3 جنيه، بانخفاض 7.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

ارتفاع جديد.. سعر الدولار ختام تعاملات النهارده الخميس في البنوك المصرية

شهد سعر صرف الدولار، ارتفاعا بنحو قرشين، في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025 في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية.

سعر الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث

وترصد “فيتو” سعر الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

اقرأ التالي: أسعار الدولار بالبنوك المصرية والبنك المركزي (آخر تحديث)

الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.58 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الخميس 13 فبراير 2025

يتولى البنك المركزي تحديد سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ويشرف على عمليات الصرف في البنوك التجارية، كما تساهم أسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في استقرار الاقتصاد وضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة.

أسعار العملات اليوم

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي بحركة التعاملات وفقا لآخر التحديثات.

عيار 21 يسجل هذا المستوى، سعر الذهب في السعودية مساء الخميس

شهد سعر الذهب في السعودية استقرارا بحركة التعاملات اليوم الخميس 13 فبراير 2025، بجميع الأعيرة.

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو” تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

اقرأ التالي: ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة، عيار 18 يلامس هذا المستوى (آخر تحديث)

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

347 ريالا للبيع

ارتفاعات مستمرة، سعر الذهب بختام تعاملات الخميس

شهدت أسعار الذهب، ارتفاعات جديدة بنحو 5 جنيهات، بجميع الأعيرة في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025 بالصاغة.



أسعار الذهب اليوم

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

اسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4700 جنيه للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4115 جنيها للبيع.

بعد إعلان الحكومة إطلاق النسخة السادسة من التعداد الاقتصادي قبل نهاية العام المالي الجاري.. كل ما تريد معرفته عن هذا التعداد

أعلنت الحكومة، انطلاق النسخة السادسة من" التعداد الاقتصادي لمصر" قبل نهاية العام المالي الجاري بعدما تم الانتهاء من أعمال جمع البيانات ويجري حاليًا مراجعة النتائج النهائية

بيانات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية في مصر

وأكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهمية التعداد الذي يتضمن بيانات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية في مصر، ومستويات التغير، ومساهمة كل نشاط في الناتج المحلي الإجمالي.

السفير التركي ورئيس هيئة المعارض وأمين «الغرف التجارية» يفتتحون معرض « كايرو فاشون آند تكس» بمشاركة 750 علامة تجارية

افتتح اليوم، السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو، والوزير مفوض عصام النجار رئيس الهيئة المصرية للمعارض، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية فعاليات الدورة الـ 76 لمعرض " كايرو فاشون آند تكس"، للملابس والأقمشة.

صناعة الملابس والأقمشة والموضة

ويشارك في معرض "كايرو فاشون آند تكس "750 علامة تجارية مصرية وأجنبية، وتستمر فعالياته في الفترة من 13 الي 15 فبراير الحالي، برعاية وزارتي الاستثمار والصناعة وبدعم من غرفة الملابس الجاهزة، ويعد هذا المعرض هو الحدث الأكبر في مصر بمجالات صناعة الملابس والأقمشة والموضة، حيث يتجاوز عدد الزائرين به أكثر من 30 ألف زائر.

تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا ومصر‎

وأعرب السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو عن سعادته بالمشاركة في المعرض للعام الثاني على التوالي. ‏

وأكد السفير التركي أن الشركات التركية تواصل إظهار اهتمامها الكبير بالتجارة والاستثمار في مجال المنسوجات في مصر، موضحًا أن كل مجال من مجالات المنسوجات يلعب دورًا رائدًا في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا ومصر. ‎

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