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اقتصاد

1.19 مليار دولار صادرات الملابس المصرية لأمريكا خلال 2024

معرض ماجيك شو في
معرض "ماجيك شو" في أمريكا

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة المهندس فاضل مرزوق، أن صادرات الملابس الجاهزة المصرية للولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت 17% لتسجل 1.19 مليار دولار خلال 2024 مقابل 1.01 مليار دولار في 2023، ويستهدف المجلس استمرار الأداء الإيجابي للصادرات خلال العام الجاري 

المجلس التصديري للملابس يشارك في معرض "ماجيك شو" في أمريكا

واشار المجلس الى مشاركة  وفد يضم 15 شركة في معرض الماجيك شو في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 9 إلي 12 فبراير 2024 وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وأوضح المجلس، أن هذا المعرض من أهم المعارض في مجال صناعة الملابس والأزياء، وهو حدث تجاري دولي يجمع بين الشركات المصنعة والمشترين في المجال من مختلف انحاء العالم، ويعقد هذا المعرض سنويًا، كما أنه منصة مثالية لتبادل الخبرات وتوسيع العلاقات التجارية.

فرصة فريدة للمشاركين للتعرف على آخر ابتكارات وتوجهات صناعة الملابس

وذكر المجلس التصديري، أن المعرض يقدم فرصة فريدة للمشاركين للتعرف على آخر ابتكارات وتوجهات صناعة الملابس  بالإضافة إلى ذلك، يشتهر المعرض بتردد كبار العملاء وذلك يتيح تعزيز التجارة الدولية للشركات المصرية مما يساهم في زيادة صادرات مصر من خلال إتاحة فرص التعاون مع الشركات العالمية وتسويق المنتجات المصرية على المستوى الدولي.

ولفت المجلس، إلي أن هناك محاولات لفتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري في كافة الدول القريبة لزيادة حجم الصادرات رغم التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية.

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