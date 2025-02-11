الإحصاء: 10.45% زيادة في عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة المتنقل عام 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت.



ومن أهم الإحصاءات ما يلي:

• بلغ عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة المتنقل 87.42 مليون مشترك حتى ديسمبر 2024 مقابل 79.15 مليون مشترك في ديسمبر 2023. بنسبة زيادة قدرها 10.45% وتأتي هذه الزيادة نتيجة للإتاحة العالية لخدمات الهاتف المحمول.

• بلغ إجمالي عدد المشتركين النشطين في خدمة الإنترنت فائق السرعة 11,63 مليون مشترك حتى ديسمبر 2024 مقابل 10,88 مليون مشترك لعدد المشتركين بوجه عام في ديسمبر 2023. بنسبة زيادة قدرها 6.89% وتأتي هذه الزيادة نتيجة للإعتماد على خدمة الإنترنت فائق السرعة في الخدمات التعليمية.

اليوم العالمي للإنترنت

و يحتفل العالم بهذا اليوم بإنترنت أكثر أمانًا خلال شهر فبراير من كل عام والذي ترعاه شبكة إنسيف (Insafe) وهي إحدى مبادرات مشروع الإتحاد الأوروبي (Safeborders Project)

وبدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2005 وتحتفل به تقريبًا 190 دولة وإقليم حول العالم وذلك بغرض تشجيع الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت والهواتف المحمولة وخاصة بعد أن أصبح للإنترنت أهمية كبرى في جميع مناحي الحياة. ويأتي شعار هذا العام تحت عنوان " أكثر من أن يكون حقيقة؟ حماية نفسك والآخرين من الاحتيالات عبر الإنترنت ".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.