الثلاثاء 11 فبراير 2025
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اقتصاد

الإحصاء: 10.45% زيادة في عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة المتنقل عام 2024

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت.


ومن أهم الإحصاءات ما يلي:

• بلغ عدد المشتركين في خدمة  الإنترنت فائق السرعة المتنقل 87.42 مليون مشترك حتى ديسمبر 2024 مقابل 79.15 مليون مشترك في ديسمبر 2023. بنسبة زيادة قدرها 10.45% وتأتي هذه الزيادة نتيجة للإتاحة العالية لخدمات الهاتف المحمول.

• بلغ إجمالي عدد المشتركين النشطين في خدمة الإنترنت فائق السرعة 11,63 مليون مشترك حتى ديسمبر 2024 مقابل 10,88 مليون مشترك لعدد المشتركين بوجه عام في ديسمبر 2023. بنسبة زيادة قدرها 6.89% وتأتي هذه الزيادة نتيجة للإعتماد على خدمة الإنترنت فائق السرعة في الخدمات التعليمية.

اليوم العالمي للإنترنت

 و يحتفل العالم بهذا اليوم بإنترنت أكثر أمانًا خلال شهر فبراير من كل عام والذي ترعاه شبكة إنسيف (Insafe) وهي إحدى مبادرات مشروع الإتحاد الأوروبي (Safeborders Project) 

وبدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2005 وتحتفل به تقريبًا 190 دولة وإقليم حول العالم وذلك بغرض تشجيع الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت والهواتف المحمولة وخاصة بعد أن أصبح للإنترنت أهمية كبرى في جميع مناحي الحياة. ويأتي شعار هذا العام تحت عنوان " أكثر من أن يكون حقيقة؟ حماية نفسك والآخرين من الاحتيالات عبر الإنترنت ".

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اليوم العالمي للإنترنت الآمن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الموافق 11 2 2025 خدمة الإنترنت الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء اليـوم

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