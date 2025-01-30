الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينة بطائرات مسيرة

جماعة الحوثى اليمينة،
جماعة الحوثى اليمينة، فيتو

 أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية استهدفت سفينة (Santa Ursula) في البحرِ العربي شرق جزيرة سقطري، بعدد من الطائرات المسيرة حيث كانت الإصابة مباشرة.

 

الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة

 وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الفرنسية، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المعتقلين لدى جماعة الحوثي في اليمن.

كما أعربت الوزارة في بيان رسمي عن إدانتها للاعتقالات التي تستهدف الموظفين الأمميين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.    

 

الإفراج عن عن عشرات السجناء

وفي سياق متصل، أعلنت جماعة الحوثي أنها ستفرج عن عشرات السجناء في خطوة وصفتها بأنها "مبادرة إنسانية".

 

الإفراج عن العشرات من أسرى الطرف الآخر

 وقال عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين: "سننفذ مبادرة أحادية الجانب للإفراج عن العشرات من أسرى الطرف الآخر"، مشيرًا إلى أن التفاصيل الكاملة ستُعلن في مؤتمر صحفي بالتزامن مع تنفيذ المبادرة.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميليشيا الحوثي اليمنية سفينة Santa Ursula البحر العربي شرق جزيرة سقطري الطائرات المسيرة موظفي الأمم المتحدة جماعة الحوثى
ads

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: الصفقة الجديدة لم يتم تداول اسمها بالإعلام

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم الخميس 30-1-2025 ببداية التعاملات

اللقطات الأولى لحطام الطائرتين الأمريكيتين في واشنطن ومقطع جديد يوثق المأساة (فيديو)

بالاسم، رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي في القاهرة 2025

تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 30-1-2025 في بداية التعاملات

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة وطفاء

السيسي معزيا ترامب في حادث تحطم الطائرتين: قلوبنا مع أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم

أول زعيم عربي يزور سوريا بعد سقوط الأسد ويلتقي الشرع في دمشق اليوم

منوعات

المزيد

حفل زفاف فريد بالعراق، مأذون كفيف يعقد قران عروسين أصمين

بيندكت كامبرباتش يتراجع عن تصريحاته بشأن فيلم Avengers: Doomsday

شرير للإيجار، رجل ماليزي يطلق خدمة فريدة من نوعها

المتحولة كارلا صوفيا جاسكون مهددة بالإيقاف من الأوسكار بعد ترشحها للجائزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 30-1-2025 بالأسواق

أسعار الزيت اليوم الخميس 30-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 30-1-2025 بالسوق المحلية

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم الخميس 30-1-2025 ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

راتب ضخم ونتائج باهتة.. نهاية رحلة جيرارد مع الاتفاق السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الرجع، وعلاقته بالملائكة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية