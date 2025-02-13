أسعار العسل وزيت الزيتون والسمن ببازار القاهرة الحضاري (صور)

تفقد إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض "بازار القاهرة" بمجمع السوق الحضاري بالحي العاشر بمدينة نصر والذي يقدم كافة مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية والملابس وياميش رمضان وغيرها.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الغلاء، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.



وجاءت أسعار منتجات وزارة الزراعة كالآتي:

أسعار العسل:

عسل برسيم: ٥٥ جنيها

عسل موالح: ٦٠ جنيها

عسل حبة البركة: ٧٠ جنيها

عسل جبلى: ٧٠ جنيها

عسل خام: ٧٥ جنيها

عسل برسيم وقائى: ١١٠ جنيها

عسل موالح وقائى: ١٣٠ جنيها

وجاءت أسعار السمن كالآتي:

سمن جاموسى:١٧٥ جنيها

سمن بقرى: ١٦٥ جنيها

أسعار جميع المربات" فراولة، تين،مشمش , لارنج" ٦٥ جنيها

زيت زيتون نصف لتر: ١٦٥ جنيها

زيت زيتون الصالحية نصف لتر: ١٧٠ جنيها

زيت زيتون ربع لتر: ٨٠ جنيها

زيت زيتون الصالحية ربع لتر: ٨٥ جنيها

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المحافظة تشجع الأسواق والمعارض التى تهدف لتخفيف العبء عن المواطن، حيث يتم توفير السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بنسبة 30% وذلك لأن عملية البيع تتم بين المصنع أو التاجر الأصلى والمواطن دون حلقات وسيطة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن السوق الحضاري فى مدينة نصر يخدم أهالى القاهرة ويتميز بتنوع المعروضات من سلع،ويعد هذا هو البازار الرابع، بالإضافة إلى معارض أهلا رمضان بالتنسيق مع الغرفة التجارية وأسواق اليوم الواحد التى تنعقد يومين كل أسبوع.

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