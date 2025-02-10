رئيس حي غرب بالإسكندرية تتابع سوق اليوم الواحد ببشاير الخير ٣ و٥ بالقباري

شهدت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب بالإسكندرية اليوم الاول بسوق اليوم الواحد والذي يتم اقامته على مدار يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع ببشاير الخير ٣، ٥ بالقباري وذلك بحضور سكرتير عام الحي .

هذا وقد إشتمل السوق علي ٣٠ منفذ لبيع السلع الاساسية واللحوم والدواجن والاسماك والخضروات والفاكهة وذلك لتسهيل وصول المنتجات مباشرة الي المستهلك باسعار مخفضة وجودة عاليه

هذا وقد شهد السوق اقبال كبير من المواطنين وأثنت رئيس الحي علي جودة السلع المقدمة للمواطنين.

كما تفقدت رئيس الحي سيارة خدمات المركز التكنولوجي المتنقل واستمعت لشكاوي وطلبات المواطنين ووجهت بالحل الفوري فضلا عن تواجد خدمات الفرق الطبية للمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة كما تم الكشف والتحاليل المجانيه للمواطنين المترددين علي السوق وكذا خدمات شركة مياه الشرب والتوعيه باهمية الحفاظ علي المياه وترشيد الاستهلاك



وجاء ذلك بوجود مديري ومسئولي تموين غرب والمتابعة الميدانيه واشغال الطريق والوحدة الادارية ببشاير الخير والكهرباء والعلاقات العامة والاعلام بالحي

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