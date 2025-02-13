مصر تدين حادث الدهس بمدينة ميونخ

أدانت جمهورية مصر العربية حادث الدهس الذي وقع اليوم بمدينة ميونخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والذى أسفر عن وقوع عدد من المصابين.

مصر تستنكر كافة أشكال العنف

وأكدت جمهورية مصر العربية - في بيان لوزارة الخارجية - تضامنها الكامل مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، واستنكارها لكافة أشكال العنف، وتتقدم بأطيب التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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