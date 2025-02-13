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خارج الحدود

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث دهس ميونخ لـ27 شخصا والشرطة الألمانية تكشف جنسية المنفذ

الشرطة الألمانية،
الشرطة الألمانية، فيتو

أعلنت صحيفة "بيلد" الألمانية القبض على منفذ اعتداء حادث الدهس في مدينة ميونخ الذي أدى إلى إصابة 27 شخصا بينهم إصابات خطيرة للغاية.

حادث دهس مدينة ميونخ

وأوضحت الشرطة الألمانية أن الجاني هو طالب لجوء أفغاني الجنسية، يبلغ من العمر 24 عاما، معروف لدى السلطات في حوادث سرقة ومخدرات.

حادث الدهس الدموي في ماجديبورج

وفي وقت سابق من ديسمبر الماضي، أسفر هجوم وقع على سوق عيد الميلاد في مدينة ماجديدبورج بألمانيا عن مقتل 5 أشخاص من بينهم طفل، بالإضافة إلى نحو 80 إصابة.

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، آنذاك، إن حادث الدهس بسوق عيد الميلاد سيظل "محفورا في ذاكرتنا" لوقت طويل.

ألمانيا تعلن هوية منفذ حادث الدهس الدموي في ماجديبورج

وأعلنت السلطات الألمانية، أن الموقوف في حادث دهس بمدينة ماجديبورج سعودي الجنسية.

واستبعد مسئول ألماني وجود تهديدات بعد الحادث، قائلًا: «لا أرى تهديدًا قائمًا»، مضيفًا أن اثنين قتلا في هجوم سوق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج.

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مدينة ميونخ الشرطة الألمانية ماجديبورج ألمانيا المستشار الألماني

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