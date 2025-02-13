الخميس 13 فبراير 2025
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محافظات

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

اسعاف الشرقية،فيتو
اسعاف الشرقية،فيتو

شهدت محافظة الشرقية حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل أعلى الطريق الإقليمي اتجاه  بنها أمام تل روزن، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

إصابة 9 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص في الشرقية

نزيف الاسفلت مستمر..حادث مروري يسفر عن إصابة 8 أشخاص أعلى الطريق الإقليمي اتجاه  بنها أمام تل روزن

تلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفيي السعديين وبلبيس باستقبال 8 أشخاص مصابين بكدمات وكسوروسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجري تلقيهم العلاجات اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم  سيارة ربع نقل وأخرى نقل أعلى الطريق الإقليمي اتجاه بنها أمام  تل روزن وجري نقل المصابين إلى مستشفيي السعديين وبلبيس لتلقي العلاج اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات حول الواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة مرة ثانية.

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف  حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

كيفية تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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