محافظ القاهرة: ندعم الأسواق والمعارض لتخفيف العبء على المواطنين (فيديو)

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المحافظة تشجع الأسواق والمعارض التى تهدف لتخفيف العبء عن المواطن، حيث يتم توفير السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بنسبة 30%وذلك لان عملية البيع تتم بين المصنع أو التاجر الأصلى والمواطن دون حلقات وسيطة.

تنوع المعروضات ببازار القاهرة

وأضاف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن السوق الحضارى فى مدينة نصر يخدم أهالى القاهرة ويتميز بتنوع المعروضات من سلع، ويعد هذا هو البازار الرابع، بالإضافة إلى معارض أهلا رمضان بالتنسيق مع الغرفة التجارية وأسواق اليوم الواحد التى تنعقد يومين كل أسبوع.

جاء ذلك خلال تفقد إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض "بازار القاهرة" بمجمع السوق الحضارى بالحى العاشر بمدينة نصر والذي يقدم كافة مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية والملابس وياميش رمضان وغيرها.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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