أسقف غرب كندا يمنح كاهن كنيسة الأنبا بولا رتبة القمصية

ترأس نيافة الأنبا مينا، أسقف إيبارشية ميسيساجا وفانكوفر وغربي كندا للأقباط الأرثوذكس، قداس عيد القديس الأنبا بولا في الكنيسة التي تحمل اسمه بمدينة لندن، التابعة للإيبارشية.

وخلال القداس، منح نيافته القس يؤانس عوض الله، كاهن الكنيسة، رتبة القمصية، كما قام برسامة مجموعة من أبناء الكنيسة شمامسة، حيث حصل بعضهم على رتبة إبصالتس، بينما نال آخرون رتبة إبيدياكون.

الأنبا بولا أول السواح

فيما ترأس نيافة الأنبا جوارجيوس، أسقف مطاي، القداس الإلهي لعيد نياحة القديس الأنبا بولا "أول السواح"، والذي احتفلت به الكنيسة القبطية في كنيسة القديسين الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بمطاي.

وخلال القداس، قام نيافته بتدشين عدد من الأواني المقدسة الخاصة بخدمة المذبح في الكنيسة.

وعقب الصلاة، وزّع نيافة الأنبا جوارجيوس الهدايا التذكارية على المشاركين في مهرجان الكرازة وتعليم الكبار، كما شهد الاحتفال تقديم فقرات ترانيم وعروض تمثيلية احتفاءً بعيد شفيع الكنيسة، القديس الأنبا بولا.

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