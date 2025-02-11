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سياسة

إيبارشية حلوان تناقش إثبات وجود الله

إيبارشية حلوان، فيتو
إيبارشية حلوان، فيتو

نظّمت لجنة إعداد الخدام بإيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو للأقباط الأرثوذكس، السيمينار الأول للاهوت الدفاعي، وذلك في دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، بمشاركة 639 فردًا من المنتسبين لفصول إعداد الخدام، وحضور عدد من آباء كهنة الإيبارشية.

إثبات وجود الله

تضمن السيمينار الذي نظمته إيبارشية حلوان محاضرتين الأولى بعنوان "إثبات وجود الله" والثانية "لماذا المسيحية؟"، قدمهما الدكتور شريف فتحي، خادم الدفاعيات بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بمصر الجديدة، كما أجاب عن تساؤلات الحضور التي دارت حول الموضوعين.

ومن المقرر أن يُعقد لقاء تكميلي يوم الجمعة المقبلة في نفس الدير، يتضمن محاضرتين جديدتين حول "نظرية التطور" و"قضية الشر والألم"، لاستكمال مناقشة القضايا اللاهوتية والدفاعية.

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إثبات وجود الله إيبارشية حلوان الأرثوذكس للاهوت الدفاعي القديس الأنبا برسوم
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