الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أسقف مطاي يترأس قداس عيد أول السواح ويدشن أواني المذبح

أسقف مطاي
أسقف مطاي

ترأس نيافة الأنبا جوارجيوس، أسقف مطاي، القداس الإلهي لعيد نياحة القديس الأنبا بولا "أول السواح"، والذي احتفلت به الكنيسة القبطية في كنيسة القديسين الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بمطاي.

وخلال القداس، قام نيافته بتدشين عدد من الأواني المقدسة الخاصة بخدمة المذبح في الكنيسة.
وعقب الصلاة، وزّع نيافة الأنبا جوارجيوس الهدايا التذكارية على المشاركين في مهرجان الكرازة وتعليم الكبار، كما شهد الاحتفال تقديم فقرات ترانيم وعروض تمثيلية احتفاءً بعيد شفيع الكنيسة، القديس الأنبا بولا.
 

البابا تواضروس: خدمة الشباب علامة رجاء وتجديد مستمر

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني أن خدمة الشباب علامة رجاء وتجديد مستمر، مشيدًا بسعيهم الدائم للتطوير وروح التعاون التي تجمعهم، وذلك خلال لقائه بمجموعة من شباب إيبارشية النمسا في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ووصلت المجموعة إلى مصر برفقة نيافة الأنبا جابرييل، أسقف الإيبارشية، للمشاركة في تقديم خدمات في بعض المناطق المحتاجة، وهي مبادرة مستمرة منذ عشر سنوات متتالية.
وأعرب قداسة البابا عن تقديره لاستمرارية هذه الخدمة، مؤكدًا أن الشباب المشارك يحرص على التجديد والتطوير الدائم، إلى جانب التعاون مع مختلف الأجيال من الخدام.

كما شارك شباب إيبارشية النمسا في قداس صوم نينوى الذي ترأسه قداسة البابا، وشاركه فيه صاحبا النيافة الأنبا جابرييل، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا.
يُذكر أن هذه الزيارة تمت بالتنسيق مع مكتب "HIGH"، المختص بالتواصل بين إيبارشيات الكنيسة القبطية في الخارج والمناطق الأكثر احتياجًا للخدمة في مصر. وقد تم اعتماد المكتب بقرار من المجمع المقدس في جلسته الأخيرة في مارس الماضي، ويحمل اسم "HIGH" اختصارًا لشعاره (Hands in God’s Hand).
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسقف مطاي اول السواح الأنبا جوارجيوس كنيسة القديسين
ads

الأكثر قراءة

ترامب يريد فتحة البحر بين قبرص ومصر، مقترح ضم غزة إلى سيادة تركيا يثير الجدل

مجلس الوزراء يناقش غدا حزمة الحماية الاجتماعية.. ومدبولي يعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي

شعبة الذهب: ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال 2025

بعد تفعيل بند شرائه، كشف حساب كهربا مع الأهلي والاتحاد الليبي

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

أسعار سبائك الذهب بالصاغة، السبيكة 1 جرام تتخطى الــ 5 آلاف جنيه

ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من الأسبوع المقبل

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

منوعات

المزيد

ضباب برائحة كيميائية يثير الذعر والقلق في فلوريدا

بريطاني خسر 40 مليار جنيه في القمامة عام 2013، ويفكر بشراء مقلب النفايات للبحث عنها

عراقي يعاقب أبناءه صعقا بالكهرباء لرسوبهم في الامتحانات

تايلور سويفت توزع أموالًا على العمال في إحدى الحفلات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

المزيد
ads

انفوجراف

الإمارات والبحرين ضمن القائمة.. أكبر مصدري الألومنيوم إلى أمريكا في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالأعداء ووجود الكثير من الخصومات

هل كان المشركون يعبدون الجن؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بجلب البركات والخير

المزيد
الجريدة الرسمية