أسقف مطاي يترأس قداس عيد أول السواح ويدشن أواني المذبح

ترأس نيافة الأنبا جوارجيوس، أسقف مطاي، القداس الإلهي لعيد نياحة القديس الأنبا بولا "أول السواح"، والذي احتفلت به الكنيسة القبطية في كنيسة القديسين الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بمطاي.

وخلال القداس، قام نيافته بتدشين عدد من الأواني المقدسة الخاصة بخدمة المذبح في الكنيسة.

وعقب الصلاة، وزّع نيافة الأنبا جوارجيوس الهدايا التذكارية على المشاركين في مهرجان الكرازة وتعليم الكبار، كما شهد الاحتفال تقديم فقرات ترانيم وعروض تمثيلية احتفاءً بعيد شفيع الكنيسة، القديس الأنبا بولا.



البابا تواضروس: خدمة الشباب علامة رجاء وتجديد مستمر

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني أن خدمة الشباب علامة رجاء وتجديد مستمر، مشيدًا بسعيهم الدائم للتطوير وروح التعاون التي تجمعهم، وذلك خلال لقائه بمجموعة من شباب إيبارشية النمسا في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ووصلت المجموعة إلى مصر برفقة نيافة الأنبا جابرييل، أسقف الإيبارشية، للمشاركة في تقديم خدمات في بعض المناطق المحتاجة، وهي مبادرة مستمرة منذ عشر سنوات متتالية.

وأعرب قداسة البابا عن تقديره لاستمرارية هذه الخدمة، مؤكدًا أن الشباب المشارك يحرص على التجديد والتطوير الدائم، إلى جانب التعاون مع مختلف الأجيال من الخدام.

كما شارك شباب إيبارشية النمسا في قداس صوم نينوى الذي ترأسه قداسة البابا، وشاركه فيه صاحبا النيافة الأنبا جابرييل، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا.

يُذكر أن هذه الزيارة تمت بالتنسيق مع مكتب "HIGH"، المختص بالتواصل بين إيبارشيات الكنيسة القبطية في الخارج والمناطق الأكثر احتياجًا للخدمة في مصر. وقد تم اعتماد المكتب بقرار من المجمع المقدس في جلسته الأخيرة في مارس الماضي، ويحمل اسم "HIGH" اختصارًا لشعاره (Hands in God’s Hand).



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