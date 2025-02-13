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رياضة

أحمد صالح يعلن تشكيل مودرن سبورت أمام طلائع الجيش بالدوري المصري

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

 أعلن الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل مباراة طلائع الجيش بعد قليل على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ١٣ من مسابقة  الدوري المصري الممتاز دوري نايل.

 

وجاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور،محمد دسوقي، طارق سيد، محمود شعبان

خط الوسط: غنام محمد، معتز زدام، أحمد يوسف، محمد هلال

هجوم: أحمد عاطف، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، وليد علي، عبد الله حافظ، محمد مسعد، ضياء السيد، عبد الرحمن رشدان، ارنولد ايبا، أحمد كباكا، علي فوزي

 

موقف مودرن سبورت وطلائع الجيش في الدوري

ويحتل مودرن سبورت المركز الأخير فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط جمعهم من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 4 مواجهات بينما خسر 7 مباريات.
بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادي عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 16 نقطة جمعها من 12 مباراة، وحقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل وخسر فى مثلها.

 

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن تعيين أحمد صالح في منصب المدرب ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق والمقرر الإعلان عنه خلال ساعات وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يقود أحمد صالح فريق مودرن سبورت فنيًا أمام فريق طلائع الجيش في الرابعة من مساء اليوم الخميس على أن يتولى المدير الفني الجديد القيادة الفنية للفريق بداية من مواجهة بيراميدز المقبلة بالدوري.

إقالة فرانك دوماس

وأعلن نادي مودرن سبورت بشكل رسمي، إقالة مدربه الفرنسي فرانك دوماس قبل ساعات من لقاء طلائع الجيش اليوم الخميس، في الجولة الثالثة عشرة للدوري المصري.

ويحتل مودرن سبورت المركز الثامن عشر والأخير في ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

ومن المقرر أن تعلن إدارة مودرن هوية المدرب الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة وسط أنباء قوية حول التوصل لاتفاق مع المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة.

 

أرقام الفرنسي فرانك دوماس بعد إقالته من تدريب مودرن سبورت 


وخاض مودرن 8 مباريات بالدوري المصري تحت قيادة المدرب الفرنسي صاحب الـ 57 عاما، حقق خلالها الفوز على حساب الزمالك فقط بينما تعادل مع الاتحاد وتلقى 6 هزائم.

ولعب مودرن مباراة وحيدة في كأس مصر بدور الـ32 ضد الشمس تحت قيادة دوما وحقق خلالها الفوز.

ويحتل مودرن سبورت المركز الثامن عشر والأخير في ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

 

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الدورى المصرى الممتاز دوري نايل مودرن سبورت طلائع الجيش

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