تعيين أحمد صالح مدربًا في الجهاز الفني الجديد لـ مودرن سبورت

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن تعيين أحمد صالح في منصب المدرب ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق والمقرر الإعلان عنه خلال ساعات وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يقود الكابتن أحمد صالح فريق مودرن سبورت فنيًا أمام فريق طلائع الجيش في الرابعة من مساء اليوم الخميس على أن يتولى المدير الفني الجديد القيادة الفنية للفريق بداية من مواجهة بيراميدز المقبلة بالدوري.

إقالة فرانك دوماس

وأعلن نادي مودرن سبورت بشكل رسمي، إقالة مدربه الفرنسي فرانك دوماس قبل ساعات من لقاء طلائع الجيش اليوم الخميس، في الجولة الثالثة عشرة للدوري المصري.

ويحتل مودرن سبورت المركز الثامن عشر والأخير في ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

ومن المقرر أن تعلن إدارة مودرن هوية المدرب الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة وسط أنباء قوية حول التوصل لاتفاق مع المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة.

أرقام الفرنسي فرانك دوماس بعد إقالته من تدريب مودرن سبورت



وخاض مودرن 8 مباريات بالدوري المصري تحت قيادة المدرب الفرنسي صاحب الـ 57 عاما، حقق خلالها الفوز على حساب الزمالك فقط بينما تعادل مع الاتحاد وتلقى 6 هزائم.

ولعب مودرن مباراة وحيدة في كأس مصر بدور الـ32 ضد الشمس تحت قيادة دوما وحقق خلالها الفوز.

ويحتل مودرن سبورت المركز الثامن عشر والأخير في ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

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