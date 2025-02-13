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محافظ الدقهلية يهدي الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى درع المحافظة

محافظ الدقهلية يهدي
محافظ الدقهلية يهدي الدكتور محمد غنيم درع المحافظة، فيتو

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى والمسالك البولية، وذلك في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي لها، وأهدى محافظ الدقهلية درع المحافظة له تقديرا لدوره البارز في مجال زراعة الكلى.

غنيم علامة بارزة في مجال الطب ورائد زراعة الكلى في الشرق

 

وأكد محافظ الدقهلية أن الدكتور غنيم علامة بارزة في مجال الطب ورائد زراعة الكلى ليس في مصر فقط بل في الشرق الأوسط والعالم، وأوضح أن مسيرة عطائه وتميزه المستمرة تجعله نموذجًا يحتذى به، سواء في المجال الطبي أو في المشاركة الفعالة في العديد من المجالات الأخرى، وأشاد بالدور البارز لجامعة المنصورة التي تُعد مصدر فخر لكل المصريين، بفضل كوادرها العلمية المتميزة ومكانتها المتقدمة بين جامعات العالم.

 

غنيم يشيد تحسين مستوى الخدمات

من جهته، أعرب الدكتور محمد غنيم عن امتنانه لاستقبال المحافظ، وشكره على درع المحافظة، وأشاد بجهود اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية في تحسين مستوى الخدمات بمختلف القطاعات، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في النظافة والمظهر الحضاري بمدينة المنصورة، والالتزام بالمتابعة اليومية لتلبية احتياجات المواطنين.

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