هزات جليدية في أعماق جرينلاند لأول مرة

سجل فريق من الباحثين، لأول مرة، عددا من "الهزات الجليدية" التي تهز الغطاء الجليدي في جرينلاند بشكل متقطع، ما قد يفسر طريقة تحرك الأنهار الجليدية في الجزيرة نحو البحر.

الغطاء الجليدي في جرينلاند

وتوصل فريق البحث إلى هذا الاكتشاف عبر إنزال كابل من الألياف الضوئية في حفرة تقع على عمق 2.7 كيلومتر في مجرى الجليد بمنطقة شمال شرق غرينلاند، حيث يتم تصريف الجليد من الغطاء الجليدي إلى المحيط الأطلسي الشمالي عبر أكبر نهر جليدي في الجزيرة.

وعلى غرار الزلازل الأرضية، تحدث الهزات الجليدية عندما يتكسر الجليد وتصطدم كتل جليدية ببعضها البعض. لكن هذه الهزات لم تُكتشف مسبقا بسبب طبقة من الجسيمات البركانية المدفونة على عمق 900 متر تحت الجليد، والتي يُعتقد أنها ناتجة عن ثوران بركاني ضخم لجبل مازاما في ولاية أوريجون الأمريكية قبل نحو 7700 عام.

وقال البروفيسور أندرياس فيشتنر، أستاذ الجيوفيزياء في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ، والذي قاد الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس": إن الجسيمات البركانية لا تمنع الموجات الزلزالية من الوصول إلى السطح فحسب، بل قد تكون هي نفسها السبب في حدوث الهزات الجليدية. فقد تساهم الشوائب البركانية، مثل الكبريتات، في زعزعة استقرار الجليد وتسبب حدوث تشققات صغيرة تؤدي إلى الهزات.

العلاقة غير المعروفة بين حركة الأنهار الجليدية والثورات البركانية

وأضاف فيشتنر: "لقد فوجئنا بهذه العلاقة غير المعروفة بين حركة الأنهار الجليدية والثورات البركانية". وأوضح أن الهزات الجليدية قد تسبب تأثيرات متسلسلة على غرار تأثير أحجار الدومينو، حيث تنتقل الهزات عبر مسافات طويلة.

ومن المهم للباحثين فهم كيفية تحرك الأنهار الجليدية بسبب دورها الحيوي في تصريف الجليد إلى البحر، ما يساهم في زيادة مستويات سطح البحر. واعتقد الباحثون سابقا أن الأنهار الجليدية تتدفق ببطء، مثل العسل السميك. ولكن الاكتشافات الأخيرة أجبرتهم على إعادة النظر في هذه الفكرة.

وأظهرت البيانات الجديدة أن الهزات الصغيرة داخل الغطاء الجليدي تؤدي إلى حركة انزلاق ثابتة للتيارات الجليدية.

يذكر أن الغطاء الجليدي في جرينلاند يعد أكبر غطاء في نصف الكرة الشمالي، ويغطي نحو 80% من المساحة البرية في الجزيرة. ويعد الذوبان المستمر لهذا الجليد المصدر الرئيس لارتفاع مستوى سطح البحر، حيث أسهم في زيادة مستوى سطح البحر بنحو 1 سنتيمتر منذ التسعينيات.

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