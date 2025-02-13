الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رقم قياسي، ارتفاعات متتالية في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب، ارتفاعات متتالية، بقيمة 20 جنيها، بجميع الأعيرة في منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025 بالأسواق.


أسعار الذهب اليوم

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول. 

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

 

أسعار الذهب عيار 24 

 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4697 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4110 جنيهات للبيع.

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب اليوم

اسعار الذهب
اسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 18

 سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3522 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 14

 سعر جرام الذهب عيار 14، سجل 2740 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 12

 سعر جرام الذهب عيار 12، سجل 2348 جنيها للبيع.

اسعار الذهب 
أسعار الذهب 

للمزيد: سعر جرام الذهب صباح اليوم 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.
اسعار الذهب
اسعار الذهب

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

 عرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

أسعار الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 - 2 - 2025 في مصر

استخدام الذهب على مر العصور 

 وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

 

كما تم استخدام الذهب أيضًا في مجالات طبية مثل طب الأسنان لتلبيس وحشو الأسنان، ويعود هذا لقابليته للطرق والتشكيل ومقاومته للتآكل، وعدم تأثره بالعوامل المحيطة، كما يستخدم في تغليف الأدوية والعلاجات الطبية للحفاظ على فاعليتها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب أهم أدوات الاستثمار أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 اسعار الذهب اليوم

مواد متعلقة

أسعار الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الذهب كأداة إستراتيجية عالمية، قفزة غير مسبوقة في حجم التداول اليومي خلال 2024

ads

الأكثر قراءة

11 قرارا عاجلا لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

هيئة الدواء المصرية تحذر من مستحضر ميبو لعلاج الحروق

بعد اصطفافها قرب معبر رفح، مكتب نتنياهو: لن تدخل منازل متنقلة إلى غزة

بدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها الحزمة الاجتماعية الجديدة

ننشر جهاز بيسيرو في الزمالك

أصداء الصحافة البريطانية بعد مشادة ليفربول وإيفرتون (فيديو)

موعد أول أيام رمضان 2025، البحوث الفلكية تحسم الجدل

رواتب تبدأ من 25 ألف جنيه، جبران يعلن عن فرص عمل في لبنان

منوعات

المزيد

اكتشاف يرقات "ماكرة" تعيش في مستوطنات النمل بالمغرب

سيلينا جوميز تطلق أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب

ابن أيلون ماسك لـ ترامب: «أنت لست الرئيس وعليك الرحيل»، والنشطاء: أصبح أضحوكة (فيديو)

كندرك لمار يحقق رقمًا قياسيًّا في مشاهدات الـ Super Bowl

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الخميس 13-2-2025 في الأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-2-2025 بالبورصات العالمية

قفزة في أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الشوفان اليوم ،سعر علبة الشوفان اليوم الخميس 13 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

الأزهر يعلن موقفه من إعادة إعمار غزة ومخططات التهجير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليلة النصف من شعبان، ما سبب تسميتها بـ"البراءة" وحكم صيامها؟

دار الإفتاء توضح فضل ليلة النصف من شعبان

هل الأرزاق والآجال تُكتب في ليلة النصف من شعبان؟، داعية إسلامي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية