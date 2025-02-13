الخميس 13 فبراير 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، حالة من الاستقرار في جميع الأعيرة، ببداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025 بالأسواق.


أسعار الذهب اليوم

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول. 

 

أسعار الذهب عيار 24 

 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4674 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4090 جنيها للبيع.

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب اليوم

 

اسعار الذهب
اسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 18

 سعر جرام الذهب عيار 18،  سجل 3505 جنيها للبيع.

 

اسعار الذهب 
أسعار الذهب 

للمزيد: سعر جرام الذهب صباح اليوم 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.
اسعار الذهب
اسعار الذهب

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

 عرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 - 2 - 2025 في مصر، قفزة كبيرة تضرب عياري 21 و24

الذهب كأداة إستراتيجية عالمية، قفزة غير مسبوقة في حجم التداول اليومي خلال 2024

استخدام الذهب على مر العصور 

 وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

 

كما تم استخدام الذهب أيضًا في مجالات طبية مثل طب الأسنان لتلبيس وحشو الأسنان، ويعود هذا لقابليته للطرق والتشكيل ومقاومته للتآكل، وعدم تأثره بالعوامل المحيطة، كما يستخدم في تغليف الأدوية والعلاجات الطبية للحفاظ على فاعليتها.

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