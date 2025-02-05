نيمار يكشف حقيقة تدخله في صفقات سانتوس البرازيلي

كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق سانتوس، حقيقة تدخله في صفات ناديه الشتوية، بعدما زعمت تقارير صحفية عدة أن صاحب الـ33 عامًا طلب التعاقد مع عدد من نجوم الصف الأول حول العالم.

ويبدأ نيمار المشاركة الرسمية مع سانتوس، غدًا الخميس، ضد بوتافوجو، بعدما انضم للفريق في صفقة انتقال حر، عقب فسخ عقده مع الهلال السعودي.

وأشارت صحيفة "UOL" البرازيلية في وقت سابق إلى أن سانتوس يتحرك في سوق الانتقالات بناءً على رغبات نيمار، حيث أفادت أن نيمار يرغب في استقدام 7 نجوم لبناء فريق مجاني كبير في سانتوس، هم بول بوجبا، سيرجيو راموس، تياجو سيلفا، جانزو، مارسيلو، لياندرو باريديس وآرثر ميلو.

وقال نيمار: "هاتفي دائمًا مغلق.. عندما يسألني أحد عن لاعب ما أو يأتي لاعب ليستشيرني، فأنا أقدم النصيحة فقط، لكنني لا أتخذ أي قرار لأن المسؤولين هم الرئيس والمدرب والإدارة".

وأضاف: "سأقدم شيئًا مختلفًا لسانتوس.. واثق من ذلك، وأعلم أن الفريق يمر بمرحلة صعبة، لذا دوري لن يكون فقط داخل الملعب بل خارجه أيضًا".

ويعود نيمار إلى سانتوس، النادي البرازيلي الذي بدأ في مسيرته مع كرة القدم قبل الرحيل نحو برشلونة في 2013 ثم باريس سان جيرمان في 2017 قبل انضمامه إلى الهلال في 2023.

وكان الآلاف من جماهير فريق سانتوس البرازيلي، استقبلوا نجمهم نيمار دا سيلفا عقب انضمامه لفريقه السابق.

وتواجد نيمار بملعب فيلا بيلميرو الذي يتسع 20 ألف متفرج ويقع على أطراف مدينة ساو باولو استعدادا لبداية حفل موسيقي احتفالًا بعودة نيمار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إكس بكاء نيمار داخل الملعب أثناء تقبيله لقميص فريق سانتوس وسط صيحات الجماهير.

أنهى نيمار رحلته في السعودية بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بفسخ عقده مع الهلال بطل دوري روشن، ليعود إلى ناديه الأم الذي لعب في صفوفه بين عامي 2009 و2013.

تصريحات نيمار

وقال نيمار: كنت طفلًا صغيرًا لديه أحلام كبيرة هنا نشأت وشعرت بالسعادة. سانتوس قدمني للعالم لكنّ قلبي كان دومًا باللونين الأبيض والأسود. ما زلت أتذكر كل لحظة قضيتها هنا".

ووجه نيمار حديثه إلى "الملك" بيليه، أسطورة سانتوس والكرة البرازيلية الراحل، الذي ظهر قميصه التاريخي رقم 10 على مقعدٍ فخم يتوسط أرض الملعب.

وبعد رحيله في 2013، انضم نيمار إلى برشلونة وقضى معه 4 مواسم قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية تجاوزت قيمتها 220 مليون يورو، وفي 2023 رحل نيمار إلى الهلال السعودي لكنّ الإصابة عرقلت مسيرته مع الزعيم.

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