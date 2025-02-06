الخميس 06 فبراير 2025
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رياضة

بعد مشاركته الأولى مع سانتوس، رد ناري من نيمار على مدرب الهلال

نيمار
نيمار

رد نجم نادي سانتوس البرازيلي نيمار دا سيلفا على تصريحات المدير الفني البرتغالي لفريق الهلال جيسوس بخصوصه حين كان لاعبًا بالفريق.

جيسوس كان قد قال خلال تصريحات صحفية  حين كان نيمار لاعبًا بصفوف الهلال، إن “البرازيلي لا يستطيع اللعب في الرتم العالي ومستوى الفريق لذلك الأمور بالنسبة له أصبحت صعبة”.

نيمار يرد على مدرب الهلال 

وقال نيمار عقب أول مباراة مع فريق سانتوس مساء أمس: "شعرت بغضب من كلامه عندما أدلى بهذا وكنت في خلال التدريبات أنا من يسجل الأهداف، والملعب هو من يتحدث، فهو أفضل طريقة رد مني".

نيمار كان قد انضم لصفوف الهلال بالانتقالات الصيفية بموسم 23/24 قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان قبل أن يرحل بالانتقالات الشتوية المنصرمة لصفوف سانتوس البرازيلي.

وشارك اللاعب صاحب الـ 33 عامًا بقميص الهلال بـ 7 مباريات سجل خلالها هدفًا وصنع 3.

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