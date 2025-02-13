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رياضة

النسخة الأولى في المغرب، تعرف على مجموعة مصر في أمم إفريقيا لكرة الصالات سيدات

قرعة أمم أفريقيا
قرعة أمم أفريقيا

أجرى الاتحاد الإفريقي قرعة أول نسخة من بطولة أمم إفريقيا لكرة الصالات النسائية التي تقام في ضيافة المغرب.

مجموعات أمم إفريقيا لكرة الصالات

وتتواجد مصر في المجموعة الثانية رفقة انجولا وغينيا.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية داخل الصالات 2025 التي تستضيفها المغرب، منتخبات: (مصر - المغرب - أنغولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا - السنغال - تنزانيا).

كما يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 'كاف"، اليوم الخميس قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في المغرب أواخر مارس المقبل.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، إن قرعة بطولةأمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، كان محددا لها أن تجرى يوم السبت الماضي 8 فبراير، قبل أن يقرر مسئولو الكاف تأجيلها إلى اليوم الخميس 13 فبراير. 

منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

كما تجري اليوم أيضا قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار أواخر شهر أبريل المقبل.

منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

12 منتخبا تشارك في أمم إفريقيا للشباب

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا التي تستضيفها كوت ديفوار 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - زامبيا - السنغال - سيراليون - تنزانيا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - بجانب منتخب من وسط أفريقيا).

 

أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة

بينما يشارك في بطولة كأس الإمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا التي تقام في المغرب 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - تونس - بوركينا فاسو - كوت ديفوار - أنغولا - زامبيا - جنوب أفريقيا - السنغال - مالي - جامبيا - تنزانيا - أوغندا - الصومال - بجانب منتخبين من وسط أفريقيا).

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