عقد اجتماع بمطروح لعرض رؤية المحافظة الاستثمارية وتعظيم مواردها (صور)

عقد الدكتور محمد بكر صبَّاح المستشار القانوني والاستثماري لمحافظة مطروح، اجتماعا لعرض رؤية المحافظة الاستثمارية وتعظيم مواردها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالاسراع في وتيرة بحث وتنمية المشروعات الاستثمارية وتذليل العقبات لتعظيم العائد الاقتصادي، وبما يواكب رؤية واهتمام الدولة في تنمية مطروح والساحل الشمالي الغربي وبما يعود على أبناء مطروح بمزيد من فرص العمل والخير.

جاء ذلك بحضور رؤساء مراكز المدن ومديري مديرية التربية والتعليم والصحة والزراعة والشباب والرياضة ومديري إدارات الاستثمار والشئون المالية والتخطيط العمراني والأملاك وتراخيص المستثمرين وصندوق الإسكان بديوان عام المحافظة.



وأكد المستشار القانوني والاستثماري لمحافظة مطروح أنه وفقا لقرار اللواء خالد شعيب – محافظ مطروح - رقم ٥٠٦ لسنة ٢٠٢٤ بإنشاء اللجنة العليا للاستثمار وتنمية الموارد. فإن مجال عمل اللجنة هو؛ المشـــــــــروعات بكافة أنواعها (الاستثمارية - الاقتصادية - السياحية - الخدمية - التنموية والإسكان) وكذا الإيرادات، وتنمية الموارد، وإعادة تقييم مقابل الخدمات، واقتراح مقابل خدمات جديدة وترشيد الإنفاق.



وأشار إلى أن رؤية اللجنة وأهدافها هي أن تكون محافظة مطروح الأعلى إيرادًا في المشروعات بكافة أنواعها والإيرادات العامة بين محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور محمد الصباح أن مهام عمل اللجنة هي الدراسة التخطيطية والفنية والهندسية والمالية والقانونية للمشروعات والإيرادات، تعزيز مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات، إنشاء بنك للأفكار والمقترحات التي تساعد على زيادة تنمية الموارد، إنشاء مجلس أمناء المستثمرين بالمحافظة،وسرعة البت في طلبات الاستثمار والمشروعات الأخرى.

وأكد أن الفترة القادمة ستكون نقطة تحول في محافظة مطروح، نظرًا لطلبات الاستثمار المقدمة للجنة،وأن هناك العديد من المشروعات والمقترحات التي ستكون حيز التنفيذ ستجعل المحافظة في وضع مميز جدًا، والذي سينعكس أثره على أبناء محافظة مطروح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.