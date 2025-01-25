محافظ مطروح يفتتح سوق اليوم الواحد بتخفيضات 20% ويوجه بتنظيمه أسبوعيا

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت، سوق اليوم الواحد بمحافظة مطروح بمنطقة زاهر جلال، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والمهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين ومختار جبريل الصنقري رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، وناصر النجار نائب رئيس المدينة.



تفقد محافظ مطروح باكيات السوق مع الإقبال الكبير عليه من المواطنين للشراء مع التخفيضات التى يشملها السوق من ٢٠% فأكثر للسلع الغذائية وغير الغذائية والخضروات والفواكه بسوق اليوم الواحد تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، وتنظمه الغرفة التجارية بالمحافظة وبالتعاون مع الشركة العامة لتجارة الجملة ومشاركة نحو ٣٠ تاجر جملة وتجار الخضراوات والفاكهة.

ووجه محافظ مطروح بأن يقام يوم السبت من كل أسبوع في منطقة مختلفة لمساحة المحافظة الواسعة والحرص على الوصول إلى جميع المناطق الأكثر كثافة وتحقيق المستهدف من وصوله إلى المواطنين للتخفيف عنهم الأعباء.

ووجه محافظ مطروح الشكر للجهود المبذولة في تنظيم وفرش السوق بشكل حضارى من حيث توحيد شكل الباكيات والإعلان عن اسعار السلع مع تحقيق الاستفادة للمواطنين.

وفي وقت سابق كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه لمديرية التموين بمطروح بضرورة المتابعة المستمرة والاطمئنان على توافر السلع والالتزام بالأسعار المقررة خاصة بالمعارض التى تنظمها المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وتفقد اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام يرافقه المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والمهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح،المعرض اللوجيستي بمدخل طريق السلوم والاطمئنان على توافر المعروض من السلع الغذائية والخضراوات والفواكه بالكميات الكافية والاسعار المخفضة التى تصل إلى ٢٠ % مع الالتزام بالجودة والعرض بشكل حضارى للسلع،وبما يحقق مزيد من تخفيضات للأسعار والمنافسة ويعود بالنفع على المواطن والتيسير عليه.. وذلك تحت إشراف ورقابة مديرية التموين بمطروح والمحافظة وبالتعاون مع الغرفة التجارية بمطروح.

ووجه السكرتير العام بالالتزام بعرض أسعار جميع السلع والمنتجات المعروضة وتيسير وصول المواطنين إليها مع الالتزام بالتخفيضات وفقا لحركة الأسعار بالسوق، وتكثيف جهود النظافة والشكل الحضارى بالمعرض.

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