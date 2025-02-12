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مبنى ديوان عام الجيزة الجديد.. نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية (صور)

مبنى ديوان محافظة
مبنى ديوان محافظة الجيزة الجديد

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، يرافقهما الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مقر ديوان عام محافظة الجيزة الجديد بشارع 26 يوليو بمنطقة المهندسين في حي العجوزة.
 

مواصفات ومميزات مبنى ديوان محافظة الجيزة الجديد

يأتي المبنى الجديد في إطار جهود تطوير البنية الإدارية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، حيث تم تجهيزه بأحدث الوسائل التكنولوجية والتقنيات الرقمية لدعم التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

 

أبرز المميزات التي يضمها المبنى الجديد لمحافظة الجيزة 
 

1. مركز تكنولوجي متكامل: مزود بأحدث أنظمة الرقمنة، لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، مما يساهم في تقليل زمن الإجراءات وتحقيق رضا الجمهور.
 

2. مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة: يهدف إلى تحسين استجابة المحافظة للحالات الطارئة، وتعزيز جهود التأمين والسلامة العامة باستخدام أنظمة اتصال موحدة ومتطورة.
 

3. قاعات مؤتمرات واجتماعات حديثة: مخصصة لعقد الاجتماعات والفعاليات الرسمية، بالإضافة إلى مسرح مجهز لاستضافة الأنشطة الشبابية والطلابية.
 

4. تكامل مع التحول الرقمي: يعتمد المبنى على أساليب تكنولوجية حديثة في الإدارات المختلفة، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق كفاءة أعلى في الأداء الإداري.
 

5. تعزيز جهود التنمية المستدامة: يهدف إلى توفير بيئة عمل حديثة تواكب رؤية مصر 2030، من خلال رفع كفاءة العمل الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة.
 

خطوة نحو مستقبل أكثر تطورًا
 

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المبنى الجديد يعكس توجه الدولة نحو تحديث البنية الإدارية وتعزيز الخدمات الحكومية، مشيدةً بجهود القيادة السياسية في دعم مشروعات التطوير الإداري.

 كما أعرب محافظ الجيزة عن سعادته بافتتاح المبنى، موجّهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء على دعم هذه الخطوة المهمة التي تعزز كفاءة العمل الحكومي وتحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

ويمثل افتتاح ديوان عام الجيزة الجديد خطوة هامة نحو تطوير منظومة العمل الإداري، بما يعزز من القدرة على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة التحول الرقمي الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار دعم التحول الرقمي ديوان عام محافظة ديوان عام محافظة الجيزة عادل النجار محافظ الجيزة مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة منطقة المهندسين مقر ديوان عام محافظة الجيزة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

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